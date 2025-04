Výstavba novej Národnej nemocnice generála M. R. Štefánika v Bratislave má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka prebiehať štandardne. Okrem bezpečnostnej základne v podzemí bude vrchná časť nemocnice verejne súťažená.

„Rovnako ako v Prešove, kde sa končí verejná súťaž, aj tu bude všetko transparentné – od zdravotníckej techniky po vybavenie,“ ubezpečil minister.

Zapojenie rezortu obrany do výstavby nemocnice vníma minister Kaliňák ako výhodu. Umožní využiť skúsenosti z prešovského projektu, čím sa podľa neho ušetria mesiace až roky príprav. Pripomenul, že tím obrany už jednu nemocnicu postavil a na ďalšej pracuje. Výhodou je, že pozemok v Bratislave patrí štátu.

Z hľadiska polohy považuje Robert Kaliňák za veľkú výhodu, že nemocnica bude priamo dostupná pre ľudí prichádzajúcich z východu a aj pre Bratislavčanov.

Minister obrany očakáva, že tento rok sa začne s budovaním základov nemocnice. Podotkol, že to môže trvať niekoľko mesiacov. V roku 2026 by sa podľa jeho slov mohla začať výstavba hrubej stavby. Myslí si, že nemocnica by mohla byť postavená skôr než v roku 2030. Zároveň pripustil, že každý plán sa môže skomplikovať.