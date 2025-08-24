Podľa analytikov banky Morgan Stanley môže adopcia umelej inteligencie priniesť akciovým trhom pridanú hodnotu a zásadne preformovať pracovný trh. Index S&P 500 by mohol vďaka rastúcej produktivite a znižovaniu nákladov získať dodatočných 13 až 16 biliónov dolárov. V hornom pásme prognózy by to znamenalo približne 29 percent rastu trhovej kapitalizácie. Informuje o tom Business Insider.
Predpovede Morgan Stanley nie sú viazané na konkrétny časový rámec, no vychádzajú z predpokladu, že schopnosti umelej inteligencie budú rýchlo napredovať a firmy ich začnú široko využívať. Ročne by tak mohli veľké spoločnosti profitovať až o 920 miliárd dolárov viac, najmä vďaka znižovaniu počtu zamestnancov, nižším nákladom a novým zdrojom príjmov.
Významnú časť pridaných hodnôt by mohli priniesť tzv. agentické AI systémy, ktoré dokážu konať s menším dohľadom než generatívna AI. Podľa odhadov by mohli prispieť približne 490 miliardami dolárov. Humanoidné roboty by mohli priniesť ďalších 430 miliárd dolárov.
Najväčší potenciál vytvárania hodnoty banka vidí v sektoroch ako distribúcia spotrebného tovaru, maloobchod, nehnuteľnosti a doprava. V dlhodobom horizonte by prínosy mohli v týchto odvetviach dosiahnuť minimálne dvojnásobok očakávaného zisku pred zdanením v roku 2026.
Aj keď akciový trh môže profitovať, dôsledky pre zamestnancov nemusia byť priaznivé. Analytici odhadujú, že adopcia AI môže ovplyvniť až 90 percent súčasných pracovných pozícií. Zároveň môžu vznikať nové povolania, ako napríklad „analytik dodávateľských reťazcov pre AI“ alebo „etický špecialista na AI“.
„Ak nám história niečo ukazuje, AI môže viesť k celkovému rastu zamestnanosti, no zároveň sa môžu vyskytnúť obdobia pracovných výpadkov,“ uviedla banka s odkazom na predchádzajúce technologické revolúcie, napríklad rozmach internetu. „Kľúčová bude schopnosť zamestnancov rekvalifikovať sa, aby ich bolo možné rýchlejšie začleniť späť na trh práce.“