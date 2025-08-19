Výrobca švajčiarskych armádnych nožov Victorinox zvažuje presun časti výroby do Spojených štátov, aby znížil vplyv dovozných ciel, uviedol generálny riaditeľ Carl Elsener.
„Zvažujeme jednotlivé kroky spracovania priamo na mieste, napríklad čistenie a balenie,“ povedal Elsener, podľa ktorého by rozhodnutie znížilo vplyv taríf o desať až 15 percent.
Švajčiarsko tvrdo zasiahla obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý krajine zvýšil dovozné clá na 39 percent. USA sú dôležitým trhom pre švajčiarskych výrobcov strojov, hodiniek či čokolády.
Victorinox generuje v Spojených štátov približne 13 percent tržieb. Elsener dodal, že tarify prichádzajú v už aj tak ťažkej dobe, pretože „silný frank výrazne zaťažil našu konkurencieschopnosť a marže“.