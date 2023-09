Každý komerčný let má v súčasnosti pri riadení najmenej dvoch pilotov. Niektorí výrobcovia lietadiel už navrhujú kokpity, ktoré si vyžadujú prítomnosť menšieho počtu alebo dokonca žiadnych. Medzi najaktívnejších v tomto smere patria nadnárodný výrobca Airbus a francúzsky Dassault, ktorí presadzujú, aby regulačné orgány umožnili dopravným lietadlám prevádzkovať väčšinu diaľkových letov iba s jedným pilotom.

„Je to komerčne riadená iniciatíva s obrovským rizikom pre cestujúcich, pilotov a palubný personál,“ vyhlásil však pre Politico kapitán holandského prepravcu KLM a prezident európskej odborovej asociácie pilotov Otjan de Bruijn. Následne aj Airbus vo vyhlásení uviedol, že „piloti zostanú v dohľadnej budúcnosti hlavným pilierom a že automatizácia môže hrať kľúčovú úlohu tým, že im pomôže v kokpite a zníži pracovné zaťaženie.“



Výrobcovia aktívne vyvíjajú a testujú množstvo projektov autonómnych letov, a to aj na komerčné účely. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EÚ (EASA) v úlohe leteckého regulátora Európskej únie zvažuje koncepciu, ktorá by mala dvoch pilotov v kokpite len na vzlet a pristátie. Po zvyšok letu by druhý pilot odpočíval mimo kokpitu a kapitána by vystriedal približne v polovici diaľkového letu.



Očakáva sa, že EASA návrh podpíše do roku 2027. Riaditeľka komunikácie agentúry Janet Northcote, uviedla, že budú vyžadovať, aby výrobcovia preukázali, že úroveň bezpečnosti je „aspoň taká vysoká ako pri súčasných dvojpilotných prevádzkach“. „Dokonca aj lietadlá poslednej generácie, ako je Airbus A350, by potrebovali vylepšenia a konštrukčné prvky alebo systémy, ktoré sa dnes nevyžadujú, aby sa zabezpečila ich bezpečná prevádzka,“ dodala s tým, že lietadlá by v budúcnosti s ohľadom na takéto operácie mohli byť navrhované už od začiatku.



Existujú však názory, že bezpečnosť nikdy nemožno zaručiť s menším počtom ľudí v kokpite. To je aj prípad letu 9525 spoločnosti Germanwings z roku 2015, počas ktorého sa druhý pilot zamkol v kokpite, keď ho kapitán z osobných dôvodov nevyhnutne musel opustiť, a potom stroj úmyselne naviedol do horského masívu v Provensalských Alpách.

Odborové zväzy pilotov sa obávajú, že keď bude v kokpite sedieť len jeden pilot, nevyhnutne to povedie k úplnej automatizácii lietadiel. Vedúci predstaviteľ Airbusu Christian Scherer uviedol, že spoločnosť už vyvinula technológiu potrebnú na lietanie nielen s jedným pilotom, ale aj bez pilotov. „Kedy ho budeme môcť zaviesť vo veľkých komerčných lietadlách? To je otázka, o ktorej diskutujeme s regulačnými orgánmi a zákazníkmi, ale z hľadiska technológie nevidíme prekážku,“ povedal pre Associated Press.



Názory cestujúcich sú však jasné. Prieskum agentúry Ipsos uskutočnený v roku 2018 pre asociáciu Air Line Pilots zistil, že 81 percent opýtaných uviedlo, že by im nevyhovovalo lietadlo bez pilota. Podľa 80 percent je najlepším spôsobom, ako zvládnuť núdzovú situáciu, spolupráca dvoch pilotov. „[Cestujúci] si radi myslia, že tam hore sú dvaja piloti,“ povedal začiatkom tohto roka šéf spoločnosti Emirates Tim Clark.

Lietadlá a ich konštruktéri sa však neustále posúvajú smerom k zvyšovaniu automatizácie. Problémom je aj nedostatok pilotov.

Flákajúci sa piloti

Analytička poradenskej spoločnosti AeroDynamic Martha Neubauerová súhlasila s tým, že problémy s pracovnou silou by mohli automatizáciu urýchliť. „Nízky počet pilotov obmedzuje kapacitu leteckých spoločností a spôsobuje narušenie letového poriadku,“ povedala, hoci dodala, že nedostatok tiež poskytuje pilotským odborom silnú pozíciu pri vyjednávaní s dopravcami.



Pilot spoločnosti Delta Jason Ambrosi si myslí, že v mnohých prípadoch budú stále potrební traja alebo aj viacerí piloti, keďže existujú faktory, ktoré by mohli let skomplikovať, ako napríklad zlé počasie alebo sopečný popol. Letecké spoločnosti by teda aj tak museli mať po ruke záložných pilotov, čím by sa znížili potenciálne úspory nákladov. „Budeme mať pilotov, ktorí sa budú len tak flákať a čakať?“ pýta sa.

Väčšina európskych leteckých spoločností zatiaľ podľa neho verejne nepodporuje plány na menej pilotov na palube, hoci niektoré americké nákladné letecké spoločnosti prejavili záujem. „Povedali nám, že severoamerickí cestujúci o niečo také záujem nemajú, a rovnako zmýšľajú aj Európania,“ dodal J. Ambrosi.