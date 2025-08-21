Americký výrobca lietadiel Boeing je blízko uzavretia dohody s Čínou o predaji 500 lietadiel. Strany majú v súčasnosti riešiť detaily, napríklad konkrétne typy strojov alebo dodací harmonogram. Uzavretie kontraktu ale závisí od uvoľnenia obchodného napätia medzi Washingtonom a Pekingom a naďalej hrozí, že rokovania stroskotajú.

Čínske úrady už začali konzultovať s domácimi aerolinkami, koľko lietadiel budú potrebovať. Objednávka by sa veľkosťou mohla vyrovnať pripravovanému, ale doteraz neoznámenému kontraktu s európskym Airbusom.

Objednávka na stovky lietadiel Boeingu by zároveň mohla byť hlavným bodom pripravovanej obchodnej dohody medzi Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom.

Boeing naposledy získal čínsku zákazku v novembri 2017. Od roku 2019 dominuje predaju a dodávkam do Číny Airbus.

