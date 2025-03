Výpredaj nemeckých dlhopisov sa na konci týždňa zintenzívnil pre správu o dohode politických strán o zvýšení dlhu na investície do obrany a infraštruktúry.

Výnosy referenčných desaťročných vládnych dlhopisov vzrástli až o osem bázických bodov na 2,94 percenta. Od začiatku marca už „vyskočili“ o viac ako 50 bázických bodov.

Líder nemeckých konzervatívcov Friedrich Merz sa pravdepodobne dohodol so stranou Zelených na balíku výdavkov financovanom z dlhu.

Prudké zvýšenie úročenia nemeckého dlhu za posledný týždeň spôsobilo, že výnosy desaťročných cenných papierov sa dostali do blízkosti troch percent, pričom túto hranicu naposledy prekonali pred takmer poldruha rokom. Ak by prekonali 3,03 percenta, dostali by sa najvyššie od roku 2011, teda od obdobia po finančnej kríze.