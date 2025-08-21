Popredný ukazovateľ vývoja americkej ekonomiky v júli mierne klesol.
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index), ktorý predpovedá vývoj amerického hospodárstva v nasledujúcom polroku, sa znížil o 0,1 percenta. Za šesť mesiacov do konca júla stratil 2,7 percenta.
„Index naďalej zaťažovali pesimistické očakávania spotrebiteľov a slabé nové objednávky,“ uviedla Justyna Zabinska-La Monicová z inštitútu Conference Board. Kľúčovým zdrojom podpory indexu zostali ceny akcií. Druhou najpozitívnejšou zložkou boli počty žiadateľov o podporu v nezamestnanosti, ktoré v júli medzimesačne výrazne klesli.