Medzi rokmi 2018 a 2025 sa výdavky na dôchodky zvýšili z 8 na 9,5 percenta HDP. Slovensko tak patrí k štátom EÚ s najväčším nárastom, ktorý tento rok znamená dodatočné výdavky 2,1 miliardy eur.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) uviedla, že najväčší vplyv mali legislatívne zmeny ako plošný a vyšší 13. dôchodok, rodičovský dôchodok a prehodnocovanie invalidných dôchodkov. Spolu zvýšili výdavky o 0,65 percenta HDP, teda 900 miliónov eur.
Vlna predčasných odchodov do dôchodku pridala ďalších 0,3 percenta HDP (400 miliónov eur), ktorú spôsobila vysoká inflácia a zvýhodnenie skorých dôchodkov.
Starnutie populácie zvýšilo výdavky o 0,3 percenta HDP, rovnaký efekt mal aj tzv. inflačný šok, ktorý cez valorizáciu udržal kúpnu silu dôchodkov napriek poklesu reálnych miezd. K rastu prispel aj kompozičný efekt, nové dôchodky sú vyššie než zanikajúce.
Podľa RRZ sa výdavky ustália okolo 9,5 percenta HDP. Ďalší rast prinesie starnutie populácie a návrat rodičovského dôchodku od roku 2026, tlmiť ho môže nižšia inflácia, postupné vyprchanie vplyvu predčasných dôchodkov a vyšší počet penzistov s príjmami z druhého piliera.