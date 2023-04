Výdavkový strop na lieky podľa strany Hlas-SD treba zrušiť. Zdravotné poisťovne totiž už majú takmer vyčerpané výdavky na nekategorizované lieky. Pacientom, ktorí potrebujú preplatiť napríklad inovatívny onkologický liek, ktorý na Slovensku nie je kategorizovaný, ho nepreplatia, lebo im to nedovolí zákon. V niektorých prípadoch je to pre nich jediná šanca na prežitie. Upozornil na to podpredseda strany Hlas-SD a člen zdravotníckeho výboru NR SR Richard Raši.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa má na výnimkové lieky pre nových pacientov do konca roka limit už len desať miliónov eur, pričom dva milióny musí na základe rozhodnutia súdu zaplatiť za liek jednej pacientke. Zostáva osem miliónov eur, ktoré sa čochvíľa minú a ak pacient ochorie a o dva mesiace bude potrebovať takýto liek, už sa k nemu nedostane,“ upozornil R. Raši. Pripomenul, že limit na takzvané výnimkové lieky vložili do zákona poslanci OĽaNO, a aj keď teraz navrhujú posunutie účinnosti o rok, je to len tlačenie problému pred sebou.

„Nepreplatenie lieku, ktorý má pacient indikovaný od lekára a ktorý ako jediný mu môže zachrániť alebo predĺžiť život, je nielen porušením práv pacientov, ale aj slovenskej ústavy,“ uzatvoril R. Raši.