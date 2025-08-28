Všetky členské štáty Severoatlantickej aliancie tento rok vynaložia na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu.
Niektoré krajiny, napríklad Španielsko, dosiahnu cieľ, ktorý NATO odsúhlasilo ešte v roku 2014, vôbec po prvýkrát. Najväčšie výdavky na obranu – 4,48 percenta HDP – by malo mať mať Poľsko. Rovné dve percentá HDP vynaloží sedem členských štátov – Česko, Luxembursko, Belgicko, Portugalsko, Severné Macedónsko, Španielsko a Nemecko.
Od roku 2023 výdavky na obranu výrazne rastú. Tohtoročný odhad predpovedá reálny nárast o takmer 16 percent, vlani išlo o 18,6-percentné zvýšenie.
Zároveň klesá podiel Spojených štátov na celkových obranných výdavkoch NATO. Zatiaľ čo v roku 2014 predstavovali približne 73 percent, tento rok by malo ísť o 60 percent.