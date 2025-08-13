Leto prináša zvýšené výdavky na dovolenky, ale financovať ich z firemného účtu sa podnikateľom nevypláca. Ide o protizákonné konanie, ktoré môže viesť k sprenevere, zneužitiu právomocí či poškodeniu veriteľov. „Firemný účet nie je osobná pokladnička. Konateľ nemôže prísť do banky a vybrať si peniaze spoločnosti na dovolenku, auto alebo splátku hypotéky, čím môže porušiť povinnosti pri správe cudzieho majetku a vystaviť sa riziku postihu zo strany daňového úradu aj orgánov činných v trestnom konaní,“ upozorňuje daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov Peter Pašek.
Mnohí podnikatelia, najmä v spoločnostiach s ručením obmedzeným, považujú firemné financie za vlastné. „Firma je ale samostatná právnická osoba, konateľ je iba jej štatutárny orgán a spoločník má iba majetkový podiel, nie priamy nárok na firemné peniaze,“ vysvetľuje Pašek. Neoprávnené výbery môžu mať vážne dôsledky v podobe domerania dane z príjmu, dodatočných zdravotných a sociálnych odvodov, či trestného stíhania za spreneveru alebo zneužitie právomoci.
Rizikom je aj možné poškodzovanie veriteľov, najmä ak firma nedokáže uhrádzať záväzky. „Ak sa spoločnosť dostáva do problémov a konateľ medzičasom vyberá financie pre seba, môže byť obvinený z poškodzovania veriteľov,“ dopĺňa Pašek.
„Spoločník si môže z firmy legálne vyplatiť peniaze iba tromi spôsobmi: ako podiel na zisku po zdanení, ako mzdu, respektíve odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie, alebo ako náhradu hotových výdavkov, ktoré boli vynaložené v záujme firmy a sú zdokladované,“ uzatvára Pašek.