Najskôr to boli najlepšie reštaurácie sveta, potom top bary a britská mediálna spoločnosť William Reed teraz prišla s rebríčkom najlepších hotelov: The World's 50 Best Hotels za rok 2023.

Vznikol na základe nominácií 580 anonymných respondentov, medzi ktorých patria novinári z oblasti cestovného ruchu, hotelieri a cestovatelia za luxusom z celého sveta. Mali za úlohu vymenovať sedem najlepších hotelov, v ktorých sa ubytovali za posledné dva roky a cítili sa najlepšie, pričom poradie hotelov bolo zostavené na základe ich preferencií.

V zozname najlepších päťdesiatych dominujú najmä hotely v Európe a Ázii, avšak v top desiatke zaberajú tie ázijské až polovicu miest. Nájdu sa ale aj také, do ktorých netreba príliš ďaleko cestovať.

Prezrite si, ktoré hotely sa umiestnili na prvých desiatich miestach rebríčka The World's 50 Best Hotels.