Skupina MOL spustila prepravu ropy z ropného poľa Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) v Azerbajdžane, kde je jedným z vlastníkov, do svojej rafinérie Slovnaft v Bratislave. Ide o významné zvýšenie flexibility pri zabezpečovaní dodávok ropy, informuje Slovnaft.

Integrácia hodnotového reťazca

Cesta tankera Seavelvet z tureckého prístavu Ceyhan do chorvátskeho Omišalja a následná preprava ropy do Bratislavy ropovodom Adria je pre Skupinu MOL úspešným príbehom. Predstavuje integráciu jej hodnotového reťazca „z vrtu až do nádrže auta“ (well-to-wheel), keďže bude dodávať na trh ropné produkty vyrobené v jednej z vlastných rafinérií spracovaním ropy vyťaženej na ložisku, ktoré je v jej spoluvlastníctve.

Zásielka šla z ropného terminálu Sangachal pri Baku do prístavu Ceyhan ropovodom BTC, ktorého spoluvlastníkom je aj Skupina MOL. Po príchode z Ceyhanu do Omišalju pokračuje náklad 90 000 ton ropy do rafinérie Slovnaft ropovodom Adria.

Väčšia flexibilita pri získavaní ropy

Skúšobné spracovanie ľahkej ropy Azeri z ropného poľa Azeri-Chirag-Gunashli, kde Skupina MOL vlastní 9,57 percentný podiel, na ropné produkty, sa začne v apríli. Ropu bude spracovávať rafinéria Slovnaft po úspešnom otestovaní viacerých druhov ropy z Blízkeho východu a kaspickej oblasti. Pôjde o ďalší dôležitý míľnik na ceste Slovnaftu a Skupiny MOL k väčšej flexibilite pri získavaní ropy v podmienkach európskych sankcií zakazujúcich vývoz ropných produktov z členských štátov EÚ.

„Táto zásielka ľahkej ropy Azeri je pre nás mimoriadna, pretože dokazuje našu schopnosť znížiť závislosť od tradičných zdrojov ropy a stať sa flexibilnejšími. Znamená to pre nás aj novú príležitosť pokryť celý hodnotový reťazec z našej produkcie, od vrtu až po nádrže áut, čo je vždy veľký úspech. Skupina MOL sa sústreďuje na regionálnu bezpečnosť dodávok, preto nás obzvlášť teší, že môžeme prispieť k zásobovaniu regiónu strednej a východnej Európy našou vlastnou ropou," zdôraznil Gabriel Szabó, výkonný viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

Prispôsobenie technologických procesov

„Pre Slovnaft ide o historický míľnik, nakoľko ide o druh ropy, s ktorou získame úplne nové skúsenosti na našej ceste k vyššej pružnosti v oblasti spracovania rôznych typov rôp. Prebiehajúce udalosti mimo Slovenska a v ich nadväznosti prijaté sankcie EÚ postavili Slovnaft, jedinú rafinériu na Slovensku, pred mimoriadne výzvy. V krátkom čase tak prispôsobujeme naše technológie a procesy na spracovanie rôznych rôp s cieľom, aby energia zo Slovnaftu poháňala aj naďalej celý región, tak ako sa to už deje desiatky rokov. Som veľmi hrdý na všetkých Slovnaftárov a kolegov celej Skupiny MOL v rôznych krajinách, ktorí pracujú spoločne na napĺňaní našej úlohy a odvádzajú fantastickú prácu“, povedal Marek Senkovič, výkonný riaditeľ Slovnaftu.

Skupina MOL má záujem hrať čoraz významnejšiu rolu pri hospodárskom prepájaní Azerbajdžanu so strednou a východnou Európou. V roku 2020 MOL získal 9,57 percentný podiel v ropnom poli ACG, ktoré patrí medzi vlajkové ropné polia azerbajdžanskej ekonomiky, a tiež 8,9 percentný podiel v ropovode BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan).

Bezpečnosť dodávok energie

„Táto zásielka ropy je míľnikom, pretože potvrdzuje odôvodnenosť nášho rozhodnutia stať sa hlavným akcionárom ropného poľa ACG v Azerbajdžane. Možnosť zásobovať naše rafinérie zdrojmi ropy z mimoeurópskych krajín nám v období rýchlych zmien poskytuje odolnosť. Máme možnosť flexibilne sa rozhodnúť, či svoj podiel ropy vyťaženej v ACG predáme, alebo túto ropu dovezieme do nášho hlavného regiónu, a prispejeme tak k bezpečnosti dodávok energie v Európe. Zároveň je to skvelá príležitosť na posilnenie spolupráce medzi kľúčovými divíziami Skupiny MOL – Upstreamom a Downstreamom,” povedal Zsombor Marton, výkonný viceprezident pre prieskum a ťažbu Skupiny MOL.

Import ruskej ropnej zmesi

Ako informuje Slovnaft, v projekte ACG je Skupina MOL po spoločnostiach BP a SOCAR tretím najväčším investorom. Toto ropné pole predstavuje 15 percent celkovej ťažby Skupiny MOL a 25 percent celkových rezerv. Ropovod BTC má potenciál zohrávať dôležitú úlohu pri dodávkach ropy do rafinérií Skupiny MOL v Bratislave na Slovensku, ako aj v Százhalombatte v Maďarsku.

Skupina MOL pokračuje v importe ruskej ropnej zmesi REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) prostredníctvom ropovodu Družba. Je totiž presvedčená, že najlepším spôsobom, ako zaručiť bezpečnosť dodávok palív v regióne strednej a východnej Európy, je zachovať neporušené tradičné dodávateľské kanály, no zároveň skúmať a zabezpečovať alternatívne možnosti.