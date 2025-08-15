Prvé vreckové nie je iba o drobných na sladkosti, ale predstavuje efektívny spôsob, ako naučiť deti základy finančnej gramotnosti.
„Začiatok školského roka je pre rodičov obdobím zvýšených výdavkov, zároveň je ale časom, keď sa deti učia samostatnosti a zodpovednosti,“ vysvetľuje právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie Sylvia Ďatelinková. Vreckové podľa nej pomáha deťom osvojiť si základy hospodárenia s peniazmi, šetrenia, plánovania a znášania dôsledkov finančných rozhodnutí.
Dôležité je, aby vreckové malo jasne stanovené pravidlá – pravidelnosť, ciele využitia, kontrolu aj spätnú väzbu, dôslednosť zo strany rodiča a zákaz navyšovania pri predčasnom minutí peňazí.
Výška vreckového by mala zodpovedať veku dieťaťa a finančným možnostiam rodiny. Mladšie deti (šesť až desať rokov) by mali dostávať týždenné vreckové tri až päť eur v hotovosti, staršie deti a tínedžeri môžu prejsť na mesačný interval a vyššiu sumu. Ďatelinková odporúča zvážiť aj zriadenie detského účtu s platobnou kartou, čo pomáha deťom naučiť sa pracovať s elektronickými peniazmi a rodičom umožňuje mať prehľad o výdavkoch.