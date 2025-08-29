Takmer dve tretiny detí na Slovensku dostávajú vreckové. Najčastejšie je to suma do 40 eur mesačne, je však aj 6 percent takých, čo si mesačne prilepšia o vyše 200 eur. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v júni tohto roka na vzorke tisíc respondentov realizovala agentúra Ipsos pre Home Credit Slovakia.
V pravidelných intervaloch, najčastejšie raz mesačne, dostáva vreckové 31 percent detí a nepravidelne, teda podľa potreby 36 percent. Tretina detí vreckové nedostáva vôbec. Súvisí to aj s vekom detí a tiež finančnou situáciou rodiny.
„Najčastejšie začali vreckové dostávať vo veku 11 až 13 rokov, a to v prípade 32 percent detí, potom to bolo vo vekovej hranici 14 až 16 rokov u 26 percent detí. Ďalších 20 percent dostalo prvé vreckové vo veku 8 až 10 rokov. Pri medziročnom porovnaní vidíme, že rodičia v tomto roku začali dávať vreckové vo všeobecnosti starším deťom ako vlani. Vtedy bolo oveľa viac prípadov, kedy deti dostali prvé vreckové aj dávno pred dovŕšením 10 rokov,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Najčastejšie dostávajú deti na vreckovom 21 až 40 eur, resp. 11 až 20 eur mesačne, v oboch prípadoch po 23 percent. V poradí ďalšou skupinou (16 percent) sú podľa prieskumu deti, ktoré dostanú od rodičov do 10 eur. Potom je 14 percent takých, čo majú mesačne 41 až 80 eur a zhodne po 6 percent je tých, čo na vreckovom zinkasujú viac ako 100 a viac ako 200 eur.
Vlastnú platobnú kartu má podľa prieskumu 56 percent detí, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 18 percentuálnych bodov (p. b.). Podobne ako v prípade vreckového, aj pri platobných kartách ich v tomto roku dostávajú deti priemerne vo vyššom veku. „Zatiaľ čo vlani dostalo prvú kartu 27 percent detí vo veku 11 až 13 rokov, teraz je ich len 13 percent. Najväčší rozdiel ale badať u 16-ročných. Minulý rok už v tomto veku malo kartu množstvo detí a po 16. roku ju dostalo len 8 percent, teraz je ich dokonca až 42 percent,“ vyčíslil Ondrušek.
Z prieskumu tiež vyplýva, že rodičia s deťmi hovoria o príjmoch a výdavkoch domácností výrazne viac. Kým v roku 2024 to bolo v prípade 56 %, tento rok je to už 81 % domácností.
„Finančná gramotnosť je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú môžu rodičia odovzdať svojim deťom a pripraviť ich tak do reálneho života. Deti by sa mali už od malička zoznamovať s tým, akú majú peniaze hodnotu a ako s nimi hospodáriť. Ak si chce dieťa kúpiť niečo väčšie a drahšie, motivujte ho, nech si aspoň časť peňazí nasporí z vlastného vreckového. Vytvára si tak užitočné návyky a nebude sa bezvýhradne spoliehať len na to, že mu vo všetkom v živote pomôžu rodičia,“ vysvetlil ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.