Ruský prezident Vladimir Putin už niekoľko mesiacov spochybňuje legitimitu mandátu Volodymyra Zelenského. Rovnako to vidí aj jeho americký náprotivok Donald Trump, ktorému s ukrajinským prezidentom dochádza trpezlivosť. Moskva aj Washington na V. Zelenského tlačia, aby aj napriek prebiehajúcej vojne usporiadal prezidentské voľby. Dúfajú, že im ukrajinskí voliči urobia láskavosť a nedovolia mu mandát obhájiť.

Pred dvoma mesiacmi sa zdalo, že V. Zelenskyj je proti konaniu volieb. Trumpovo ponižujúce správanie počas návštevy v Bielom dome však zlepšilo imidž ukrajinského prezidenta a pomohlo mu v prieskumoch verejnej mienky. Podľa Economistu tak Kyjev začal pripravovať prezidentské voľby.

Vládne zdroje tvrdia, že V. Zelenskyj zvolal stretnutie, na ktorom dal svojim ľuďom pokyn zorganizovať voľby po dosiahnutí úplného prímeria. K tomu by mohlo dôjsť už tento mesiac. Ukrajinský parlament by mal začiatkom mája hlasovať o predĺžení stanného práva. Jeho zrušenie je prvým nevyhnutným krokom k usporiadaniu volieb. Zdroje sa rozchádzajú v presnom harmonograme, no väčšina uvádza, že V. Zelenskyj by ich chcel zorganizovať v lete.

Podľa zákona musí volebná kampaň trvať minimálne 60 dní, takže najskorší možný termín by pripadol na začiatok júla. Niektoré zdroje však tvrdia, že kampaň bude musieť prebiehať prinajmenšom tri mesiace, aby mala volebná komisia dostatok času obnoviť zoznamy voličov.

Petro Porošenko, líder najväčšej opozičnej strany a zaprisahaný nepriateľ V. Zelenského, predpovedá, že voľby by sa mohli konať medzi augustom a októbrom. Ukrajinský prezident podľa neho spustil predvolebnú kampaň už vo februári, keď na rivala uvalil sankcie. P. Porošenko síce nepredstavuje vážnu hrozbu, no V. Zelenského zjavná nevraživosť urýchlila jeho rozhodnutie.

Jeden z vysokopostavených predstaviteľov si myslí, že sa ukrajinský prezident pokúsi svojich protikandidátov zaskočiť a naplánovať voľby na júl. Opozícia by tak mala málo času na získanie dostatočnej podpory. Krátka kampaň by ale zrejme prospela len V. Zelenskému. Unáhlené voľby by totiž mohli ešte viac zhoršiť už tak napäté vzťahy medzi prezidentským úradom a zvyškom ukrajinskej politickej scény.