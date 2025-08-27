Nemecko má aktuálne neobsadených viac ako jeden milión pracovných miest. V Spojenom kráľovstve je voľných 750-tisíc a vo Francúzsku 500-tisíc postov. Euronews Business sa bližšie pozrel na miery a počty voľných pracovných miest v Európe.
Podľa odhadov Eurostatu bolo pritom v máji tohto roka v EÚ približne 13,1 milióna nezamestnaných. Napriek tomu, že Európska komisia zaviedla niekoľko politík na riešenie zamestnanosti a sociálnych problémov v EÚ, milióny pracovných miest zostávajú neobsadené.
Pri výpočte miery voľných pracovných miest sa porovnáva počet voľných miest a obsadených postov. Napríklad trojpercentná miera znamená, že ak je celkovo 100 pracovných miest, 97 je obsadených a tri sú voľné.
V druhom štvrťroku 2025 bolo v EÚ voľných 2,1 percenta pracovných miest. Ide o pokles z 2,2 percenta v prvom štvrťroku tohto roka a z 2,4 percenta v druhom štvrťroku 2024.
Miera voľných pracovných miest sa pohybuje od 0,6 percenta v Rumunsku po 4,2 percenta v Holandsku. Tento široký rozdiel odráža rôzne podmienky trhu práce v Európe.
Miera voľných pracovných miest je vyššia aj v Belgicku (4,1 percenta), Rakúsku a Nórsku (obe 3,4 percenta) a na Malte (tri percentá). To ukazuje, že najväčší dopyt po pracovníkoch je v severozápadnej Európe. Východná, stredná a južná Európa vykazujú slabší dopyt.
Po Rumunsku sú najnižšie miery voľných pracovných miest v Španielsku a Poľsku (0,8 percenta), Bulharsku (0,9 percenta), v Turecku a na Slovensku (1,1 percenta).
U nás je momentálne najakútnejší problém s pedagógmi. Pár dní pred začiatkom školského roka hľadajú školy stovky učiteľov aj ďalších zamestnancov. Na portáli Edujobs.sk je zverejnených spolu takmer 1 250 pracovných ponúk od 645 škôl.
Situácia je lepšia ako vlani, no problém s nedostatkom učiteľov pretrváva, podotkla Ľubica Melcerová z portálu Profesia. Inzeráty na pedagogické pozície tvoria 82 percent (1 020 inzerátov). Najväčší dopyt je po učiteľoch a učiteľkách na 2. stupeň základných škôl.
Portál Profesia.sk začiatkom augusta zverejnil celkovo 16 700 pracovných ponúk. Najviac je z obchodu, výroby, dopravy, školstva a manažmentu. Najinzerovanejšou pozíciou bol operátor výroby (1 090 inzerátov), iba o pár ponúk menej je na predavačov a administratívnych pracovníkov, často vyhľadávanou pozíciou je aj skladník. To, čo bolo oproti ostatným rokom iné, je, že v júni bola pozícia učiteľa historicky prvýkrát najinzerovanejšia zo všetkých na Profesii, dodala Ľ. Melcerová v mene portálu.
Eurostat vysvetľuje, že miera voľných pracovných miest odráža neuspokojený dopyt po pracovnej sile, ako aj možné nezladenia medzi zručnosťami a dostupnosťou nezamestnaných a tými, ktorých hľadajú zamestnávatelia.
Nedostatok zručností sa stáva veľkou výzvou pre zamestnávateľov v celej Európe. Napríklad prieskum ManpowerGroup z roku 2023 zistil, že 75 percent zamestnávateľov v 21 európskych krajinách nedokázalo nájsť pracovníkov s vhodnými zručnosťami. V roku 2018 bol tento podiel 42 percent, čo znamená nárast o 33 percentuálnych bodov. V tomto prieskume zaznamenali najvyššiu mieru Nemecko a Grécko – 82 percent.
- Najviac migrantov má Nemecko
Nemecko má najvyšší počet voľných pracovných miest – 1,05 milióna. Zároveň je najobľúbenejšou destináciou pre migráciu v Európe. Podľa Eurostatu prijalo Nemecko v roku 2023 najväčší absolútny počet prisťahovalcov. Z krajín EÚ ich prišlo 324-tisíc, z krajín mimo EÚ 905-tisíc a 42-tisíc z neznámych krajín – spolu 1,271 milióna.
Španielsko ukazuje odlišný obraz. Krajina sa umiestnila na ôsmom mieste v počte voľných pracovných miest s 145-tisícami, no nasleduje tesne za Nemeckom v celkovej migrácii s 1,25 milióna prisťahovalcov. To naznačuje, že každú krajinu je potrebné posudzovať samostatne, s prihliadnutím na veľkosť ekonomiky a trendy rastu.