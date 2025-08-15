Nemecká automobilová skupina Volkswagen žiada od štátu väčšiu podporu pri prechode na elektromobilitu. „Potrebujeme jasný signál a cielené podporné opatrenia, aby sme zmiernili skepticizmus a stimulovali dopyt,“ povedal člen predstavenstva automobilky zodpovedný za predaj Martin Sander.
Väčšina nových registrácií elektromobilov v krajine v súčasnosti pripadá na komerčných zákazníkov.
Premiér Dolného Saska Olaf Lies uviedol, že závod v Emdene, v ktorom Volkswagen vyrába iba elektromobily, je na dobrej ceste. „ID.7 je silným produktom Dolného Saska a dôkazom, že spolková krajina sa dokáže transformovať,“ povedal.
Podľa údajov automobilky bol model ID.7 Tourer v prvej polovici roka najčastejšie registrovaným elektromobilom v Nemecku.