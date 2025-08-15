Nemecká automobilová skupina Volkswagen žiada od štátu väčšiu podporu pri prechode na elektromobilitu. „Potrebujeme jasný signál a cielené podporné opatrenia, aby sme zmiernili skepticizmus a stimulovali dopyt,“ povedal člen predstavenstva automobilky zodpovedný za predaj Martin Sander.

Väčšina nových registrácií elektromobilov v krajine v súčasnosti pripadá na komerčných zákazníkov.

Premiér Dolného Saska Olaf Lies uviedol, že závod v Emdene, v ktorom Volkswagen vyrába iba elektromobily, je na dobrej ceste. „ID.7 je silným produktom Dolného Saska a dôkazom, že spolková krajina sa dokáže transformovať,“ povedal.

Podľa údajov automobilky bol model ID.7 Tourer v prvej polovici roka najčastejšie registrovaným elektromobilom v Nemecku.

Ďalšie dôležité správy

KK35 Nürtingen - Na archívnej snímke z 9. októbra 2019 predseda predstavenstva Daimleru Ola Källenius prednáša v Nürtingene. Napriek globálnemu nedostatku čipov zaznamenala nemecká automobilka Daimler dobrý štart do tohto roka a stále očakáva, že sa jej podarí dosiahnuť omnoho lepšie výsledky než v predchádzajúcom roku. Uviedla to v stredu spoločnosť, pričom zároveň dodala, že pôvodne naplánované tempo presunu k elektrickým vozidlám chce urýchliť. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 09.10.2019, Baden-Württem
Neprehliadnite

Európsky automobilový trh môže po zákaze „spaľovákov“ skolabovať, varuje šéf Mercedesu