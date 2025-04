Nemecký automobilový koncern Volkswagen by mohol začať v Spojených štátoch vyrábať niektoré vozidlá luxusnej značky Audi, aby sa vyhol novým clám na dovoz áut do USA. V rozhovore s nemeckým listom Frankfurter Allgemeine Zeitung to povedal šéf koncernu Oliver Blume.

Koncern teraz podľa Blumeho vedie s americkou vládou „konštruktívne rozhovory“ o svojej stratégii pre trh v Spojených štátoch. Volkswagen má v USA fabriku v štáte Tennessee a stavia ďalší závod v štáte Južná Karolína. Automobily značky Audi zatiaľ v USA nevyrába, píše agentúra Bloomberg.

Spojené štáty od 3. apríla vyberajú 25-percentné clo na dovoz automobilov a od 3. mája ho chcú účtovať aj pri dovoze automobilových dielov. Americký prezident Donald Trump tento týždeň naznačil, že by mohol automobilový priemysel od týchto ciel dočasne oslobodiť, aby dal výrobcom automobilov čas na úpravu dodávateľských reťazcov.

Podľa Trumpa majú clá zabezpečiť presun automobilovej výroby do USA. Odborníci však upozorňujú, že výstavba nových tovární zaberie roky, zatiaľ čo zvyšovanie cien v dôsledku nových ciel môže spotrebiteľa v USA zasiahnuť veľmi rýchlo, napísala agentúra DPA.

Koncern Volkswagen je najväčším európskym výrobcom osobných automobilov. Jeho súčasťou je aj Škoda Auto, ktorá však na automobilovom trhu v Spojených štátoch nepôsobí.