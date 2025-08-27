Spoločnosť Volkswagen Group Polska musí zaplatiť pokutu takmer 74 miliónov zlotých (17,4 milióna eur) za manipuláciu s emisiami naftových vozidiel, uviedol poľský protimonopolný úrad (UOKiK).
Divízia nemeckého koncernu Volkswagen sa venuje dovozu automobilov do Poľska.
UOKiK ešte v roku 2020 dospel k záveru, že firma zavádzala zákazníkov o ekologickej šetrnosti vozidiel značiek Volkswagen, Seat, Audi a Škoda.
Volkswagen v septembri 2015 v reakcii na obvinenia amerických úradov priznal, že do približne 11 miliónov naftových áut nainštaloval softvér schopný manipulovať s emisnými testami.