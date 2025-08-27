Spoločnosť Volkswagen Group Polska musí zaplatiť pokutu takmer 74 miliónov zlotých (17,4 milióna eur) za manipuláciu s emisiami naftových vozidiel, uviedol poľský protimonopolný úrad (UOKiK).

Divízia nemeckého koncernu Volkswagen sa venuje dovozu automobilov do Poľska.

UOKiK ešte v roku 2020 dospel k záveru, že firma zavádzala zákazníkov o ekologickej šetrnosti vozidiel značiek Volkswagen, Seat, Audi a Škoda.

Volkswagen v septembri 2015 v reakcii na obvinenia amerických úradov priznal, že do približne 11 miliónov naftových áut nainštaloval softvér schopný manipulovať s emisnými testami.

KK15 Berlín - Na archívnej snímke z 19. januára 2017 bývalý šéf Volkswagenu Martin Winterkorn v Berlíne. Bývalý šéf Volkswagenu Martin Winterkorn sa postaví pred súd. Winterkorn stál na čele koncernu do roku 2015, keď musel odísť pre emisný škandál. Krajský súd v Braunschweigu v stredu 9. septembra 2020 po niekoľkých oneskoreniach pripustil žalobu na 73-ročného Winterkorna, ktorý je obvinený z podvodu. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa súdne konanie začne. FOTO TASR/AP FILE - In this Jan. 19, 2017 fi
