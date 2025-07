Výsledok vojny na Ukrajine neovplyvní len jej budúcnosť, ale aj osud liberálnej demokracie v Európe. Možno sa to zdá ako prehnané tvrdenie, no nie je neopodstatnené, uvádza Financial Times.

Ukrajinci bojujú za právo národa určiť si vlastný osud. Rusko je autokracia, ako ňou bolo vždy, ovládaná prezidentom, ktorého vôľa je zákonom. Fiona Hillová a Angela Stentová v roku 2022 v časopise Foreign Affairs napísali, že Vladimir Putin nariadil „špeciálnu vojenskú operáciu“, pretože verí, že Rusko má božské právo vládnuť Ukrajine, zničiť jej národnú identitu a začleniť jej obyvateľov do Veľkého Ruska.

Európania by nemali zabúdať, že kontinent je posiaty spornými hranicami. Zvlášť, ak sa proruské politické sily čoraz viac dostávajú k moci v jednotlivých štátoch.

Ukrajina dnes čelí mocnosti, ktorá sa netají zámerom dominovať Európe. Ak by Rusko zvíťazilo, stalo by sa najväčšou vojenskou silou na kontinente a priamou hrozbou pre susedné členské štáty NATO a EÚ. V čase, keď sa Spojené štáty čoraz menej angažujú, ostala by Európa vystrašená a oslabená.

Ak Európa nepreukáže odhodlanie a USA zostanú bokom, os slabnúcich demokracií môže nahradiť os Moskva–Peking–Pchjongjang.

Vojna trvá takmer tri a pol roka, no podľa júnovej správy Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) získalo Rusko od roku 2024 menej ako jedno percento ukrajinského územia. Správa tiež uvádza, že Rusko stratilo približne päťkrát viac vojakov na Ukrajine než vo všetkých ruských a sovietskych vojnách od konca druhej svetovej vojny do roku 2022. Putin čakal rýchle víťazstvo, no mýlil sa.

Na bojisku Rusko utrpelo masívne materiálne straty. Len od začiatku roka 2024 prišlo podľa CSIS o:

1 865 tankov,

3 098 bojových vozidiel pechoty,

1 149 obrnených transportérov,

300 samohybných húfnic.

V porovnaní s historickými vojenskými ofenzívami je tempo ruského postupu pozoruhodne nízke. V oblastiach ako Charkov napreduje ruská armáda iba o 50 metrov denne, čo je pomalšie než počas bitky na Somme v roku 1916, kde spojenci napredovali o 80 metrov. V Doneckej oblasti je priemer 135 metrov denne.

Zdroj: CSIS Postup ruských vojsk.

Západ nesmie zopakovať chyby predvojnových ústupkov. Rusko má síce štvornásobne väčšiu populáciu než Ukrajina a desaťnásobne väčší HDP, no nedokázalo dosiahnuť rozhodujúci prielom.

Európska únia a Spojené kráľovstvo majú dokopy 3,5-krát väčšiu populáciu a 4,8-krát väčší HDP než Rusko. V rovnomerne rozloženej vojne rozhodujú zdroje. No doterajšia pomoc je nedostatočná.

Do tohto roka poskytovala Európa (EÚ + UK) pomoc v objeme porovnateľnom s USA. Odvtedy USA podporu zastavili a tvrdia, že je na Európe, aby ju nahradila. Zatiaľ sa do toho aktívne zapojilo len niekoľko štátov. Európske vlády doteraz minuli na bilaterálnu pomoc len 0,1 percenta HDP.

Rovnako ako v tridsiatych rokoch, rozhodnutia dneška môžu formovať budúcnosť kontinentu aj sveta na celé generácie. Ak demokratická Európa dnes nedokáže konať spoločne, je odsúdená na zánik, uzatvára Financial Times.