Po troch rokoch vojny na Ukrajine a protiruských sankciách sa zdá, že ekonomické aktivity Rusov v Česku sa utlmili. To však neplatí pre ruský diskontný reťazec Mere. Maloobchod, ktorý stavia na minimalizme, nízkych cenách, ale aj na nízkych nákladoch na prevádzku, marketing a vybavenie, v Česku expanduje. Pred pár dňami otvoril Mere v Českej republike už piaty obchod a plánuje ďalšie. Pritom o jeho majiteľoch sa toho veľa nevie a firma celkovo pôsobí netransparentne.

„Nakupujeme tu najmä mrazené mäso. Kilo mletého morčacieho mali za 67 Kč (2,67 eura). Kvalita sa nám zdá dobrá,“ povedali pre Novinky manželia Eliška a Miroslav Schaffrovci, ktorí do Mere v Příbrami prišli zo Sedlčian. Ako dodali, nákup sa im v tomto obchode oplatí aj s cestou.

Okrem v Příbrami má reťazec pobočky ešte v Jihlave, Moste, Plzni a Písku. Láka na často veľmi lacné potraviny aj drogériu. Napríklad 10-kilogramové balenie českého pracieho prášku stojí necelých 180 Kč (7,20 eura). V ponuke je aj lacné sušené ovocie a orechy, kompóty či rybie konzervy. Čerstvé mäso či pečivo v Mere zákazníci nenájdu a obmedzená je aj ponuka mliečnych výrobkov.

Zatiaľ čo väčšina obchodných reťazcov sa usiluje o čo najvľúdnejšie prostredie, Mere si s kultúrou prostredia príliš veľkú hlavu nerobí. Interiér skôr pripomína nevzhľadný sklad či 90. roky vo východnom bloku. Riadi sa sloganom „Nízke ceny každý deň“. Tovar umiestnený väčšinou na paletách pochádza z Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Poľska, Srbska, Bulharska aj z Česka.

Nová predajňa v Jihlave pôsobí oproti příbramskej o niečo prívetivejšie. Mnohí zákazníci už sortiment Mere poznali z iných miest, medzi nimi sú aj sestry Tereza a Kristýna, ktoré ocenili najmä pracie gély z Nemecka. Je im jedno, či je obchod český, poľský alebo ruský. „Na internete je množstvo komentárov, že by sem ľudia ani nevliezli, ale my sme tu takmer nemohli zaparkovať. Ľudia to síce hania, aj tak sem budú chodiť. Každý ide po cenách,“ dodali.

Reťazec Mere, v Rusku známy ako Svetofor, založili ruskí bratia z Krasnojarska Sergej a Andrej Šnajderovci v roku 2009. Asi o desať rokov začali s expanziou, v pláne mali tisícky pobočiek po celej Európe. Zo začiatku sa im darilo, postupne sa však časť pobočiek prezývaných „ruské Aldi“ musela zatvoriť, pričom takýto vývoj to malo vo viacerých krajinách západnej Európy, od Británie cez Francúzsko, Španielsko až po Rakúsko. S rozmachom bol takmer definitívne koniec po tom, ako v roku 2021, teda ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu, zaradil Kyjev bratov na svoj sankčný zoznam.

Mere nemá v Česku, ale ani vo väčšine ďalších krajín žiadnu oficiálnu aktualizovanú webovú stránku. So zákazníkmi komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré pôsobia podobným dojmom ako predajne – zastarane a nízkonákladovo.

Novinky zisťovali, či firma v Česku odvádza riadne dane. „K daňovým povinnostiam pri konkrétnych firmách sa z dôvodu zákonnej povinnosti mlčanlivosti nemôžeme vyjadrovať,“ povedal hovorca finančnej správy Patrik Madle.

Okrem Česka má firma Mere predajne aj v Bielorusku, Srbsku, Rumunsku a Litve. Sľubuje ich v Maďarsku a prvý obchod otvorila aj v Bosne a Hercegovine.

Ešte v roku 2021 reťazec oznámil, že v Česku chce otvoriť zhruba 50 pobočiek. To sa nestalo, od svojich zámerov však neustúpil. Zákazníkov zjavne zaujal viac než inde, keďže v roku 2023 tržby viac než zdvojnásobil z 93 miliónov na 198 miliónov Kč.

Po otvorení pobočky v Jihlave minulý týždeň sa očakáva otvorenie ďalších v Ústí nad Labem a Karlových Varoch, povedal pre Novinky vedúci obchodu v Písku Jiří Mareš. „Päťdesiat predajní by v Česku pokojne mohlo byť,“ dodal.

Predseda Zväzu obchodu a cestovného ruchu Tomáš Prouza však neočakáva, že reťazec získa na českom trhu vyšší podiel. „Musel by otvoriť desiatky predajní a nepôsobiť ako tržnica. Mnohých zákazníkov okrem toho budú odrádzať ruské korene firmy,“ povedal.

Podľa marketingového experta Roberta Le Veneura by veľkú časť zákazníkov mohli tvoriť ruskí občania žijúci v Česku. Štatistici ich vlani v marci evidovali zhruba 41 000. „Rusi všade vo svete radi nakupujú v ruských obchodoch. Umožňuje im to variť ruské jedlá, zaspomínať na Rusko, nakupovať v ruštine, stretať sa s inými Rusmi. Drvivá väčšina týchto obchodov nepotrebuje žiadnu propagáciu. Informácie sa šíria prirodzene v ruskej komunite,“ dodal Le Veneur.