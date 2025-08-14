Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) pokračuje v príprave prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec, projekt však v Podpoľaní vyvoláva podporu aj odpor.
Na mieste plánovanej PVE Málinec prebehlo zameranie súradníc budúcich vrtov pre ďalšie etapy prípravy. VV bude verejnosť o všetkých krokoch informovať a žiada diskusiu založenú na faktoch.
Výstavbu podporili starostovia Málinca, Látok a ďalších 15 obcí, s ktorými ministerstvo životného prostredia podpísalo dohodu. Podľa šéfa rezortu Tomáša Tarabu prinesie elektráreň ekonomický rast a prospech pre celé hospodárstvo. Zdôraznil, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody.
Projekt čelí aj odporu – obyvatelia spísali petíciu a v júli zorganizovali 40-kilometrový pochod, upozorňujúc na riziko ohrozenia pitnej vody.