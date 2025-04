Minimálna cena vlakového lístka na Slovensku by po novom mala byť jedno euro, vyplýva z návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy o regulácii cestovného v železničnej doprave. O bezplatné cestovanie by tak mohli prísť deti do šesť rokov, študenti aj niektorí seniori.

Právo na cestovanie vlakom zadarmo, konkrétne druhou triedou, by mali mať už iba dôchodcovia nad 70 rokov.

„V súlade s rozpočtom verejnej správy na roky 2025 až 2027 je potrebné pristúpiť k zmenám v tarifnom systéme verejnej dopravy, a to z dôvodu nevyhnutnej konsolidácie verejných financií. Cieľom je zabezpečiť vyrovnané hospodárenie dopravných spoločností poskytujúcich železničnú osobnú dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme,“ uvádza sa v návrhu vyhlášky.

V súčasnosti môžu vlakmi zadarmo cestovať deti do šesť, respektíve 16 rokov, študenti do 26 rokov, poberatelia dôchodku do 62 rokov a seniori nad 62 rokov.