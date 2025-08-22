Slovensko zváži možnosť žaloby, ak sa mu nepodarí vyrokovať výnimku alebo nebude kompenzované za ukončenie dovozu zemného plynu z Ruska, vyplýva z odôvodneného stanoviska k nesúladu návrhu euronariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska, ktorý schválila vláda.

Kabinet by podľa návrhu mal odporučiť Výboru Národnej rady pre európske záležitosti, aby bezodkladne prerokoval návrh nariadenia a schválil odôvodnené stanovisko k nesúladu návrhu európskeho nariadenia so zásadou subsidiarity.

Súčasne sa navrhuje, aby vláda odporučila predsedovi Výboru Národnej rady pre európske záležitosti bezodkladne odoslať odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedovi Rady EÚ a predsedníčke Európskej komisie.

Na snímke zľava maďarský minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí Péter Szijjártó a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer- SD) počas tlačovej konferencie po spoločnom rokovaní 6. marca 2025 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
