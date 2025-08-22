Slovensko zváži možnosť žaloby, ak sa mu nepodarí vyrokovať výnimku alebo nebude kompenzované za ukončenie dovozu zemného plynu z Ruska, vyplýva z odôvodneného stanoviska k nesúladu návrhu euronariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska, ktorý schválila vláda.
Kabinet by podľa návrhu mal odporučiť Výboru Národnej rady pre európske záležitosti, aby bezodkladne prerokoval návrh nariadenia a schválil odôvodnené stanovisko k nesúladu návrhu európskeho nariadenia so zásadou subsidiarity.
Súčasne sa navrhuje, aby vláda odporučila predsedovi Výboru Národnej rady pre európske záležitosti bezodkladne odoslať odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedovi Rady EÚ a predsedníčke Európskej komisie.