Administratíva Donalda Trumpa zrušila približne 4-tisíc víz za porušenie zákona, najmä za obvinenia z napadnutia. Ďalšími dôvodmi boli jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog a vlámanie. Dvesto až tristo víz padlo pre podozrenie z podpory terorizmu.
Kroky sú súčasťou sprísnenej imigračnej politiky. Washington rozšíril preverovanie účtov na sociálnych sieťach a zvýšil kontrolu uchádzačov. Americkí diplomati dostali pokyn byť prísnejší k žiadateľom, ktorých USA považujú za nepriateľsky naladených alebo politicky angažovaných.
Minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že víza zrušili stovkám až tisícom ľudí vrátane študentov, pretože sa zapojili do aktivít odporujúcich prioritám zahraničnej politiky USA.
Americký prezident Donald Trump sa pritom dostal do sporu s viacerými americkými univerzitami, ktoré kritizoval po masových študentských protestoch na podporu Palestínčanov.
Podľa predstaviteľov vlády môžu byť študenti a držitelia zelených kariet deportovaní za podporu Palestínčanov a kritiku Izraela. Americká administratíva ich označila za hrozbu pre zahraničnú politiku a za podporovateľov hnutia Hamas.