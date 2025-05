Firmy by mohli dostať od štátu podporu aj v súvislosti s americkými clami, a to rozšírením vonkajších faktorov o nepredvídateľné mimoriadne situácie. Vláda schválila novelu zákona o kurzarbeite, ktorá rozširuje definíciu mimoriadnych situácií. Parlament by ju mal prerokovať v zrýchlenom režime.

„Cieľom je vytvoriť legislatívne predpoklady na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce v situáciách, keď k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa dochádza vplyvom nepredvídateľných a neobvyklých regulácií celosvetovej ekonomiky s dosahom na slovenské hospodárstvo, ktoré majú za následok zníženie vývozu tovarov, zvýšené obchodné bariéry, chýbajúci zahraničný odbyt v dôsledku obchodnej vojny a tak ďalej,“ uviedlo ministerstvo.

Bez rýchleho zavedenia novely zákona o kurzarbeite hrozia podľa rezortu práce hospodárske škody a obmedzenie činnosti zamestnávateľov. Opatrenie má chrániť pracovné miesta, príjmy domácností a znížiť riziko chudoby.

Rezort upozornil, že javy ako zvyšovanie cien tovarov a služieb, dôsledky inflácie, prepad dopytu alebo tržieb či ekonomické správanie obyvateľov sa nepovažujú za situáciu, na ktorú sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce.

„Slovenská republika je ako malá a otvorená ekonomika mimoriadne citlivá na ekonomickú neistotu, ktorá je vyvolaná zvýšeným kolísaním na finančných trhoch, geopolitickými konfliktmi či rastúcim protekcionizmom v medzinárodnom obchode. Nedávne oznámenie o zavedení amerických ciel poukazuje na riziko eskalácie obchodných vojen, ktoré môžu negatívne ovplyvniť globálny obchod a investície. V takomto prostredí je kľúčové vytvárať podmienky na posilnenie odolnosti národného hospodárstva,“ dodalo ministerstvo.