Konsolidáciu by mohla vláda využiť na reformu štátnej správy, ktorá by viedla k novému spôsobu riadenia krajiny. Zmeny by mohli prispieť aj k šetreniu verejných financií, povedal prezident Peter Pellegrini.

„Ak hovoríme o 2,7 miliarde eur, čo je drastická konsolidácia, vláda by v nej mohla vidieť obrovskú šancu na revolučné zmeny v riadení krajiny. Nájsť odvahu pristúpiť k veľkým reformám, ktoré by Slovensko posunuli k novému spôsobu fungovania,“ povedal Pellegrini s tým, že ak by kabinet dokázal pripraviť reformy, prinieslo by to zjednodušenie a prerozdelenie kompetencií medzi štát, regióny a samosprávy.

Hlava štátu sa vyjadrila aj k uvoľneniu niektorých sankcií EÚ, pričom viaceré z nich podľa nej poškodzujú aj slovenskú ekonomiku, ako napríklad zákaz exportu magnezitu.

„Sú sankcie, ktoré sa napríklad týkajú námorného priestoru a na Slovensko neznamenajú žiaden vplyv. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že prichádza doba, ak sa podarí Spojeným štátom a Rusku spolu s Ukrajinou dojednať ukončenie vojny a postupne stabilizovať vzťahy, že budeme svedkami toho, ako a ktorá európska krajina prvá navrhne zrušiť niektorý balík sankcií,“ dodal prezident.