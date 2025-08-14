Opoziční poslanci Michal Šimečka a Štefan Kišš žiadajú, aby vláda popri ďalšej konsolidácii priniesla prorastový balík. „Nech šetria najmä na sebe, nie na občanoch, a zároveň predstavia opatrenia na naštartovanie rastu,“ povedal Šimečka.
Kritizoval, že kabinet doteraz nepredstavil plán ozdravenia financií a v polovici augusta nie je jasné, ako bude vyzerať nový balík ozdravenia financií. Podľa Štatistického úradu rástlo HDP v 2. kvartáli len o 0,4 percenta, čo je oproti prvému štvrťroku pokles o 0,5 bodu. „Ekonomika stráca dych, čo znamená nižší výber daní a horšiu rozpočtovú situáciu,“ dodal.
Šimečka považuje doterajšiu konsolidáciu za zbabranú, keďže výber daní klesá. V ďalšom balíku sa podľa neho uvažuje o zvýšení DPH, zásahu do druhého piliera či vyššej dani z príjmov. Kišš vyzval ministra financií, aby plány predstavil bez odkladov. PS chce vlastné návrhy na podporu financií a rozvoja Slovenska zverejniť začiatkom septembra.