Spoločnosť Sťahovanie Golem sa stala dôveryhodným partnerom pre jednotlivcov, a taktiež firmy, vďaka svojim spoľahlivým a komplexným službám. Bez ohľadu na to, či ide o sťahovanie kancelárií, firiem, bytov alebo domov, spoločnosť poskytuje balenie a sťahovanie, krátkodobé aj dlhodobé skladovanie, nákladnú dopravu a špedíciu. Jej dlhoročné skúsenosti a množstvo pozitívnych referencií svedčia o vysokom štandarde poskytovaných služieb.

Na začiatku svojej cesty spoločnosť Sťahovanie Golem pôsobila na Liptove ako malá firma, ktorú založili dvaja kamaráti s predošlými skúsenosťami so sťahovaním a víziou vybudovať svoje podnikanie. Ich neustále úsilie, profesionálny prístup a rozširovanie tímu im však postupne umožnilo rozrásť sa aj mimo región. Po prvých úspechoch na Liptove sa firma postupne rozšírila aj do Bratislavy, kde získala dôveru mnohých klientov. Vďaka svojej snahe poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby sa krok po kroku rozšírila aj na ďalšie lokality po Slovensku a zvýšil sa aj počet realizovaných zákaziek pre medzinárodné sťahovanie. No cieľom nebolo len rozšíriť svoje pôsobenie mimo región, ale aj portfólio svojich služieb. Postupne Sťahovanie Golem rozšírilo ponuku služieb o montážne práce, vynášky a presuny bremien a trezorov, či vypratávanie nepotrebného vybavenia a odvoz na likvidáciu. Neskôr do portfólia služieb pribudlo aj skladovanie a služby s tým súvisiace. V neposlednom rade vám táto spoločnosť vie zabezpečiť aj nákladnú prepravu a to vďaka svojim kapacitám a špedičnej službe. Ponúka vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu pre jednotlivé kusy vybavenia, palety, či celokamiónové prepravy s využitím rôznych typov nákladných vozidiel. Vďaka svojej flexibilite sa dokáže prispôsobiť individuálnym potrebám klientov a zabezpečiť ich spokojnosť a bezpečnú prepravu. Tým tak vytvára vo svojej ponuke komplexný balíček služieb, ktorý klientom prináša riešenia na kľúč a menej starostí. Klienti sa tak môžu venovať tomu, čo je pre nich podstatné a to venovať sa sebe a svojmu podnikaniu.

Hoci momentálne nemá konkrétne expanzné plány, cieľom spoločnosti je udržiavať stabilný rast firmy, upevňovať pozíciu na trhu a neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb. Aktuálny rozvoj, na ktorom pracujú, je rozšírenie skladovacích služieb, aby tak mohli ešte lepšie uspokojiť potreby a dopyt trhu.

Dnes je Sťahovanie Golem úspešnou firmou s celoslovenským a medzinárodným dosahom. Ako každú firmu aj túto tvoria hlavne ľudia, ktorí v nej pracujú. Manažment si na aktuálny rok dal cieľ zlepšovať interné procesy s cieľovým výsledkom zefektívnenia nákladov, no so snahou pozitívneho dopadu na tím pracujúci pre Sťahovanie Golem. Tímová spolupráca, rodinný duch firmy a zameranie sa na potreby klienta je filozofia vedenia spoločnosti, ktorú manažment firmy postupnými krokmi pretavuje do každodenného fungovania. Predsa len práve skúsenosti a profesionálny prístup tímu pracovníkov priviedli spoločnosť k tomu, že dnes zabezpečujú sťahovanie a presuny pre mnohých klientov na Slovensku a aj na medzinárodnej úrovni. Dlhoročné pôsobenie na trhu a množstvo pozitívnych referencií svedčia o ich kvalitách. Spoločnosť tiež kladie dôraz na kvalitné poistenie poskytovaných služieb, čím zaručuje klientom istotu a bezpečnosť.

Podnikateľský sen dvoch kamarátov, ktorí začali malým podnikom na Liptove, sa dnes teda stal realitou. Sťahovanie Golem je dôkazom toho, že oddanosť, kvalita a profesionálny prístup môžu podnikanie posunúť na vyššiu úroveň.