Spoločnosť Richarda Bransona Virgin Galactic oznámila, že koncom júna uskutoční prvý komerčný let (Galactic 01) do vesmíru, informuje spravodajský portál televízie BBC. Akcie firmy následne na burze v New Yorku stúpli o viac než 40 percent.

Druhý komerčný let do vesmíru by mal byť začiatkom augusta. Od tohto dátumu chce lety uskutočňovať pravidelne každý mesiac.

Lístok na prvý komerčný let si doposiaľ kúpilo približne 800 záujemcov, ktorí túžia vidieť Zem z 80-kilometrovej výšky. Cena na osobu je 450-tisíc dolárov.

Richard Branson okrem Virgin Galactic vlastní aj spoločnosť Virgin Orbit, ktorá sa zameriava najmä na výrobu rakiet a vypúšťanie satelitov. Po poslednej neúspešnej misii bol ale miliardár nútený jej činnosť ukončiť a rozpredať jej aktíva.