Sapna Chadhaová je viceprezidentkou spoločnosti Google pre Indiu a juhovýchodnú Áziu. Najviac zo všetkého ju teší, ako sa firme podarilo v tejto oblasti expandovať.

„Za posledných pár rokov sa nám v rámci juhovýchodnej Ázie podarilo získať 100 miliónov nových používateľov internetu. Je vidieť, ako rýchlo sa dokáže prispôsobiť a prijať zmeny,“ povedala viceprezidentka v rozhovore pre portál CNBC.

Chadhaová hľadá rovnakú agilitu aj u nádejných zamestnancov. „Hľadám ľudí, ktorí si chcú vymieňať nápady, inovovať a nie sú spokojní so statusom quo,“ dodala.

„V rámci Googlu sme si všimli, že naši najlepší zamestnanci sa zameriavajú najmä na rozvoj a rast. Ide o jednu z vlastností, ktoré najviac prispievajú k podávaniu dobrého výkonu a dosahovaniu výsledkov,“ vysvetlila viceprezidentka.

Testovacia otázka

Pre zmýšľanie orientované na rast a rozvoj je typické neustále zdokonaľovanie sa a viera v to, že človek sa má vždy čo učiť.

Chadhová by sa preto nádejných zamestnancov počas pohovoru opýtala na to, čo nové sa nedávno naučili. „Týmto spôsobom viete rozpoznať nielen to, či veria v rozvoj a rast, ale aj to, či je človek ochotný vymieňať si informácie a spolupracovať,“ zdôraznila viceprezidentka.

V dnešných časoch je tento typ myslenia kľúčový, keďže technológia neustále napreduje a rozvíja sa. Výmena poznatkov podľa Chadhaovej podporuje zdravú zvedavosť a rast.

Kariéra ako detské ihrisko

Jedným zo spôsobov rozvíjania tohto myslenia je nevnímať kariéru ako rebrík, po ktorom sa dá ísť iba nahor, ale aj ako detské ihrisko s preliezačkami.

Podľa Chadhaovej je dôležité byť ochotný hýbať sa rôznymi smermi. „Hľadám skôr ľudí, ktorí sa nezameriavajú len na vertikálny postup, ale premýšľajú o tom, ako si dokážu rozšíriť svoj obzor a rozvíjať zručností,“ dodala viceprezidentka.

Človek, ktorý sa neustále zdokonaľuje, sa totiž bude vedieť lepšie prispôsobiť budúcim pracovným pozíciám a príležitostiam.