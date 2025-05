Niekoľko členských štátov EÚ môže prísť o miliardy eur z fondu obnovy po pandémii covidu-19, keďže Európska komisia odmieta akékoľvek predĺženie jeho platnosti po roku 2026. Rozhodnutie má byť oficiálne oznámené 4. júna. Zasiahne najmä Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Poľsko, ktoré pôvodne žiadali o predĺženie.

Fond obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience Facility), spustený v roku 2021, je kľúčovým nástrojom pre oživenie európskej ekonomiky po pandémii. Komisia podľa viacerých zdrojov z prostredia EÚ nevidí právny základ pre predĺženie platnosti programu, a to ani napriek politickému tlaku. Doteraz Brusel rozdelil približne 315 miliárd eur z celkových 648 miliárd vo forme grantov a pôžičiek, informuje Politico.

„Členské štáty musia urýchlene prehodnotiť plány a odstrániť opatrenia, ktoré už nie sú realizovateľné,“ povedal eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis začiatkom mája. O platby treba požiadať najneskôr do 31. augusta 2026, aby Komisia mohla financie schváliť a vyplatiť do konca roka 2026.

Jedným z hlavných dôvodov meškania boli zložité hodnotiace procesy a náročné podmienky, ktoré musí každá krajina splniť pred vyplatením prostriedkov. Situáciu ďalej komplikovala energetická kríza a inflácia po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, čo si vynútilo zmeny národných plánov.

Snaha o zmenu pravidiel by si vyžadovala jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Vzhľadom na odpor zo strany severných krajín ako Nemecko a Holandsko je to prakticky nemožné.

Namiesto toho Komisia zvažuje neformálne ústupky, ktoré by členským štátom umožnili lepšie využiť zvyšné prostriedky bez zmeny legislatívy. Napríklad Poľsko tento týždeň presmerovalo takmer šesť miliárd eur z pôžičiek na zelené projekty, o ktoré bol malý záujem, na obranné iniciatívy.

Podľa pôvodných pravidiel nie je možné z fondu priamo financovať nákup zbraní, no povolené sú tzv. projekty dvojitého použitia, ako sú vojenské cesty alebo úkryty. Komisia zároveň pripravuje technickú úpravu, ktorá by posunula rozhodujúci termín hodnotenia výsledkov z augusta na november 2026. To by v praxi predĺžilo čas na predloženie platných žiadostí.

Ďalším možným krokom bude zrýchlenie hodnotenia žiadostí, aby sa stihlo schváliť a vyplatiť čo najväčšie množstvo prostriedkov. Mnohé krajiny totiž kritizujú, že komplikované byrokratické procesy v Bruseli brzdia čerpanie.

Rada v polovici mája schválila zmenené plány Holandska, Portugalska, Španielska a tiež Slovenska. Revízia v našom prípade sa týkala 57 opatrení, keďže existujú lepšie alternatívy. Odhad celkových nákladov plánu zostáva na úrovni 6,4 miliardy eur.

Na Slovensku vznikli pochybnosti o bezpečnosti vakcín. Minister zdravotníctva Kamil Šaško požiadal Slovenskú akadémiu vied o otestovanie vzoriek mRNA. Vláda na analýzu plánuje vynaložiť približne 350-tisíc eur napriek tomu, že prebieha konsolidácia verejných financií.

Minister argumentuje tým, že tvrdenia Petra Kotlára zneisťujú veľkú časť spoločnosti a štát musí poskytnúť vysvetlenie a „vyvrátiť pochybnosti“. „Predpokladám, že analýza bude hotová v horizonte niekoľkých mesiacov v podobe výslednej správy,“ uviedol K. Šaško podľa TASR s tým, že ju transparentne zverejnia.