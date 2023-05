Meta začala po prvý raz verejne hovoriť o počítačových čipoch, ktoré jej majú pomôcť zvládať úlohy súvisiace s umelou inteligenciou či spracovávaním videí. Výroba a navrhovanie vlastných čipov je pre firmy drahou záležitosťou. Podpredsedníčka Mety pre infraštruktúru Alexis Bjorlinová pre portál CNBC uviedla, že lepší výkon, ktorý nimi dosiahnu, bude za tú investíciu stáť.

Jedným z nových počítačových čipov je čip MSVP (Meta Scalable Video Processor). Je energeticky menej náročný a používa sa na spracovávanie a posielanie videí. Na trhu podľa Bjorlinovej nie je dostupný žiaden čip, ktorý by denne dokázal spracovať a poslať štyri miliardy videí tak efektívne, ako by to Meta potrebovala.

Druhou novinkou je procesor MTIA (Meta Training and Inference Accelerator). Jeho úlohou je pomáhať firme zvládať úlohy súvisiace s umelou inteligenciou. MTIA rieši hlavne „inferenciu“. Ide o jav, keď už natrénovaný model AI vytvorí predpoklad alebo vykoná akciu.

MTIA podľa Bjorlinovej pomáha poháňať niektoré z algoritmov, na základe ktorých Meta používateľom zobrazuje reklamy či odporúčaný obsah. Výrobcu tohto čipu podpredsedníčka prezradiť odmietla, no podľa všetkého ide o taiwanského technologického giganta TSMC.

Podpredsedníčka Mety pre inžinierstvo Aparna Ramaniová uvidela, že nový hardvér dokáže efektívne fungovať so softvérom PyTorch. Ten sa stal jedným z najobľúbenejších nástrojov tretích strán, pokiaľ ide o vývoj aplikácií s umelou inteligenciou. Nový hardvér firma využije pri úlohách súvisiacich s metaverzom či generatívnou AI.