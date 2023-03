Venezuelčania roky zápasili s hyperinfláciou. Tamojšia vláda sa to na jeseň 2021 rozhodla vyriešiť zmenou nominálnej hodnoty domácej meny bolívar, a to škrtnutím šiestich núl na bankovkách, druhýkrát za tri roky. Ekonomické problémy krajiny a väčšiny jej obyvateľov to však nevyriešilo. Pandémia ochorenia covid-19 a následne vojna na Ukrajine, ktorá spôsobila krízu životných nákladov na celom svete, ich problémy ešte zhoršili.

Problémy s jedlom aj liekmi

Obnovenie strmého rastu cien požiera príjmy Venezuelčanov, dokonca aj tých relatívne privilegovaných, ktorí majú prístup k americkým dolárom. Ľudia v juhoamerickej krajine trpia v dôsledku toho hladom, majú problémy s nákupom potravín aj liekov.

„Ani doláre, ani bolívary už nestačia. Nemôžem si nič dovoliť,“ povedala 68-ročná Carmen Mendozová, ktorá má „pestrú mozaiku príjmov“ v rôznych menách od dôchodku cez príjem z prenájmu nehnuteľnosti až po zhruba 150 dolárov (141 eur) mesačne, ktoré jej posielajú jej dve dcéry zo Španielska.

Dôsledky hyperinflácie

Hlad je známym strašidlom vo Venezuele, ktorá v druhej polovici minulého desaťročia trpela roky hyperinfláciou. Mnoho Venezuelčanov sa muselo prehrabávať v odpadkoch, aby našlo jedlo. Milióny ľudí preto z krajiny utiekli.

Koncom roka 2022 sa rast spotrebiteľských cien vo Venezuele začal opäť prudko zrýchľovať. Vlani v decembri vyskočili ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o viac ako 37 percent podľa mimovládnej skupiny ekonómov, ktorí odhadujú mieru inflácie v roku 2022 na viac ako 300 percent.

Život v chudobe

Mesačné platy v súkromnom sektore sú v priemere 139 dolárov a priemerné platy vo verejnom sektore dosahujú údajne len približne 14 dolárov mesačne, zatiaľ čo priemerný rodinný nákup potravín stojí približne 370 dolárov mesačne.

Dokonca aj Venezuelčanov, ktorí profitovali z dolárov prostredníctvom remitencií alebo výplaty miezd, zasiahlo zvýšenie cien, zatiaľ čo tí, ktorí zarábajú v bolívaroch, zaznamenali ďalší pokles skromných zárobkov.

Trhy sú plné potravín, ktoré si môže kúpiť len málokto, čo núti ľudí vynechávať jedlá alebo sa spoliehať na pomoc od charitatívnych organizácií.

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila Universidad Católica Andrés Bello, žije približne 50 percent venezuelských domácností v chudobe a 41 percent opýtaných uviedlo, že vynechávajú jedno jedlo denne.