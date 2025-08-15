Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa dnes popoludní na burze TTF v Amsterdame predával za 31,11 eura za megawatthodinu, čo je najnižšia cena od júla 2024.
Komoditné trhy sledujú stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške. Plyn zlacnel pred stretnutím prezidentov USA a Ruska a trhy očakávajú možné zmeny v sankčnej politike.
Rokovanie môže priniesť impulz k prímeriu v ruskej vojne proti Ukrajine a otvoriť cestu k obmedzeniu či zrušeniu sankcií voči Rusku.