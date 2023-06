Nemecká finančná inštitúcia Deutsche Bank využíva umelú inteligenciu (AI) na sledovanie portfólií bohatých klientov, ING používa AI na identifikáciu potenciálnych neplatičov a napríklad Morgan Stanley tvrdí, že jej bankári „experimentujú" v bezpečnom a obmedzenom prostredí.

Medzitým banka JPMorgan Chase & Co hľadá talenty na prácu s AI, a to oveľa viac ako jej konkurenti. Revolúcia v oblasti umelej inteligencie sa na Wall Street rozvíja s tým, ako rastie širší záujem o túto pokročilú technológiu a jej potenciálny vplyv na podnikanie, píše agentúra Bloomberg.

Pravidlá hry sa menia

Štúdia poradenskej spoločnosti Evident uvádza, že v bankách, ktoré sú AI najviac nadšené, je približne 40 percent všetkých ponúkaných pracovných miest spojených s AI. Na čele je najväčšia americká banka JPMorgan, ktorá od februára do apríla celosvetovo inzerovala 3 651 pracovných pozícií súvisiacich s AI. To je takmer dvojnásobok toho, čo inzerovali najbližší konkurenti, Citigroup a Deutsche Bank.

Keď spoločnosť OpenAI v novembri minulého roka sprístupnila svojho chatbota ChatGPT širokej verejnosti, všetci vedúci pracovníci bánk si uvedomili, že prichádza niečo, čo zásadne zmení pravidlá hry, uviedla Alexandra Mousavizadehová, generálna riaditeľka a spoluzakladateľka spoločnosti Evident. Situáciu opísala ako „preteky v zbrojení v oblasti umelej inteligencie".

Výhodou je perspektíva, že každodenné úlohy sa budú riešiť efektívnejšie a účinnejšie, zatiaľ čo zložité analýzy a modelovanie rizík budú jednoduchšie a rýchlejšie. To je obzvlášť lákavé v bankovníctve, kde sa čoraz zložitejšie investičné rozhodnutia zakladajú na množstve údajov, a to napriek neistote týkajúcej sa potenciálnych schopností AI a napriek obavám z regulácie AI.

Umelá a ľudská inteligencia

Banky už využívajú AI na navrhovanie riešení hedžingu šitých na mieru pomocou nástrojov, ako sú úrokové swapy alebo akciové deriváty, povedal Steven Burrows, riaditeľ spoločnosti Fieldfisher a bývalý obchodník s derivátmi. To bankám umožňuje ponúkať klientom lepšie cenové podmienky.

Deutsche Bank využíva tzv. hĺbkové učenie na analýzu toho, či zahraniční klienti privátneho bankovníctva neinvestovali nadmerne do konkrétneho aktíva. Jednotlivým klientom tiež priraďuje vhodné fondy, dlhopisy alebo akcie.

„Som veľkým fanúšikom kombinácie umelej a ľudskej inteligencie," povedala Kirsten-Anne Bremkeová, vedúca oddelenia dátových riešení z divízie zahraničného privátneho bankovníctva Deutsche Bank.

Podobné plány má aj banka JPMorgan. Podľa informovaných zdrojov banka v máji podala patentovú prihlášku na službu podobnú službe ChatGPT, ktorá má investorom pomôcť pri výbere konkrétnych akcií. Projekt je v počiatočnom štádiu.

Obavy z transparentnosti a efektívnosti

Morgan Stanley testuje jazykové modely. V apríli banka uviedla, že si patentovala model využívajúci umelú inteligenciu na interpretáciu komunikácie amerického Federálneho rezervného systému (Fed). Cieľom je odhaliť smerovanie menovej politiky.

Čo sa týka finančno-technologických firiem, Sebastian Siemiatkowski, generálny riaditeľ švédskej banky Klarna, koncom mája uviedol, že všetci zamestnanci majú účet ChatGPT-4 a sú povzbudzovaní k experimentovaniu s novými technológiami. Niektorí však vyzývajú na opatrnosť pre obavy o transparentnosť a efektívnosť. Mnohí, vrátane amerického miliardára a investora Warrena Buffetta, považujú horlivosť pri zavádzaní komplexných systémov umelej inteligencie za predzvesť budúcich rizík.

Bankám nie je cudzie využívať technológie vo svoj prospech. V posledných rokoch si najímajú dátových vedcov, odborníkov na strojové učenie a astrofyzikov. Tieto investície teraz prinášajú ovocie. Napríklad banka Wells Fargo používa rozsiahle jazykové modely, ktoré jej pomáhajú určiť, aké informácie musia klienti nahlasovať regulačným orgánom a ako môžu zlepšiť svoje obchodné procesy. Banka tiež vytvorila asistenta pre zákazníkov na báze chatbota s využitím konverzačnej platformy umelej inteligencie.

Francúzska banka BNP Paribas používa chatboty na odpovedanie na otázky klientov. Umelá inteligencia sa tiež snaží odhaľovať podvody a predchádzať praniu špinavých peňazí. Podobne aj Société Générale používa svoj systém Cast na odhaľovanie potenciálnych tajných dohôd na kapitálových trhoch. Funguje v 26 jazykoch a ročne spracuje 2,5 milióna hodín konverzácie a 347 miliónov e-mailov, uviedla banka.

Generálny riaditeľ Bank of America Brian Moynihan v apríli uviedol, že umelá inteligencia by mohla mať mimoriadne výhody a mohla by pomôcť znížiť počet zamestnancov. Zároveň však vyzval na opatrnosť a dodal, že je potrebné pochopiť, ako sa rozhodnutia prijímajú.

Drahé odpovede

Bankári majú fiduciárnu povinnosť neobchodovať na základe nespoľahlivých informácií. Podľa Anne Beaumontovej, partnerky advokátskej kancelárie Friedman Kaplan Seiler Adelman & Robbins LLP, to však s rozširujúcim sa využívaním umelej inteligencie predstavuje problém.

„Ako chcete investorom a regulačným orgánom dokázať, že ste splnili svoju povinnosť, keď ste použili výstup bez toho, aby ste skutočne vedeli, aké sú vstupy?" povedala.

Umelá inteligencia je tiež nákladná, a to tak na vývoj, ako aj na prevádzku. Odhady ukazujú, že náklady na použitie veľkých jazykových modelov na zodpovedanie otázky môžu byť až 14 dolárov na jeden dotaz v porovnaní so 6 dolármi prostredníctvom ľudského právnika, povedal generálny riaditeľ spoločnosti Eigen Lewis Liu. Dôvodom sú vysoké náklady na cloud computing spojené so spracovaním zložitých finančných dokumentov.

V súčasnosti si však nikto nie je istý, čo bude ďalej s umelou inteligenciou. Stále sú čerstvé spomienky na to, ako blockchain a kryptomeny nedokázali priniesť ďalekosiahle zmeny, o ktorých hovorili ich zástancovia.