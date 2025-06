Veľké americké banky majú dostatok zdrojov na zvládnutie rozsiahlej recesie a pokračovanie poskytovania úverov firmám a domácnostiam. Uviedla to koncom tohto týždňa americká centrálna banka (Fed), ktorá zverejnila výsledky tohtoročných záťažových testov v bankovom sektore. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa centrálnej banky prešlo záťažovými testami všetkých 22 hodnotených veľkých bánk. „Veľké banky sú aj naďalej dobre kapitalizované a odolné voči širokému spektru nepriaznivých následkov,“ povedala viceprezidentka Fedu pre dohľad Michelle Bowmanová. Podľa správy Fedu „výsledky tohtoročných záťažových testov ukázali, že 22 veľkých bánk, ktoré sa na testoch zúčastnili, má dostatok kapitálu, aby dokázali absorbovať straty za viac než 550 miliárd dolárov“.

Tohtoročné záťažové testy zahrnovali rozsiahlu globálnu recesiu so zvýšenou úrovňou stresu na trhoch s komerčnými a rezidenčnými nehnuteľnosťami, ako aj na trhu s firemnými dlhmi. Hypotetická kríza počítala s 30-percentným poklesom cien na trhu komerčných nehnuteľností a 33-percentným prepadom cien nehnuteľností na bývanie. Za týchto okolností by ekonomika klesla a miera nezamestnanosti by sa zvýšila na 10 percent. Na porovnanie, v máji dosiahla 4,2 percenta.

Záťažové testy sa v USA zaviedli v reakcii na finančnú krízu v roku 2008, pričom v prípade veľkých bánk sa uskutočňujú každý rok. Menšie banky podstupujú záťažové testy každý druhý rok.