Cieľ urobiť denne 10-tisíc krokov vznikol ako marketingový trik v 60. rokoch. Rýchlo sa stal mantrou v oblasti zdravého životného štýlu. Podľa novej štúdie publikovanej v magazíne The Lancet Public Health výrazné zdravotné prínosy prináša už 7-tisíc krokov denne, čo je cieľ ľahšie dosiahnuteľný pre väčšinu ľudí.

Vedci analyzovali údaje od viac než 160-tisíc dospelých z predchádzajúcich štúdií a zistili, že úmrtnosť u ľudí, ktorí denne prešli 7-tisíc krokov, bola o 47 percent nižšia než u tých, ktorí zvládli len 2-tisíc krokov. Pri 10-tisíc krokoch bola úmrtnosť nižšia o 48 percent, teda nepatrný rozdiel.

„Číslo 10-tisíc vzniklo ako marketingový slogan,“ uviedla hlavná autorka štúdie a profesorka verejného zdravotníctva na univerzite v Sydney Ding Dingová podľa Financial Times. „Je to pekné okrúhle číslo, ktoré sa dobre hodí na nastavovanie cieľov, ale vedecký základ mu chýba.“

Kult sa vytvoril počas olympiády v Tokiu v roku 1964, keď japonská firma Yamasa uviedla na trh krokomer s názvom „manpo-kei“, čo v preklade znamená „merač 10-tisíc krokov“. Odvtedy sa tento cieľ ujal najprv v Ázii a neskôr globálne, aj vďaka rozšíreniu smartfónov a ďalších elektronických nosičov.

Podľa štúdie má chôdza 7-tisíc krokov denne výrazné pozitívne účinky na zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky 2. typu, demencie, rakoviny a celkovej úmrtnosti. Pri depresívnych príznakoch stále prináša o 14 percent nižšie riziko až 10-tisíc krokov denne.

„Netvrdím, že ľudia, ktorí chodia 10-tisíc krokov, by sa mali vrátiť k 7-tisíc,“ zdôrazňuje D. Dingová. „Ale nad hranicou 7-tisíc krokov sa zdravotný prínos za každých ďalších 1-tisíc krokov výrazne znižuje.“

Podľa Andrewa Scotta z University of Portsmouth ukazuje štúdia dôležitú vec – čím viac pohybu, tým lepšie, no zároveň netreba fetišizovať konkrétne čísla. „Ľudia by sa nemali sústrediť na presné čísla, najmä nie v dňoch, keď majú málo času na pohyb,“ povedal A. Scott.