Nové senzory na báze diamantov môžu lekárom poskytnúť bezpečnejšiu alternatívu k rádioaktívnym látkam pri zisťovaní, či sa rakovina prsníka rozšírila do lymfatických uzlín. Britskí vedci vyvinuli spôsob, ako sledovať šírenie rakoviny prsníka v tele – pomocou diamantov, informuje Euronews.
Keď sa nádor rozšíri, jeho prvou zastávkou sú často blízke lymfatické uzliny. Lekári na ich zviditeľnenie a určenie rozsahu metastáz zvyčajne využívajú rádioaktívne látky alebo fluorescenčné farbivá.
Tieto prístupy prinášajú aj nevýhody. Niektorí pacienti sú alergickí na farbivá; nie všetky nemocnice sú vybavené špeciálnou technológiou pri manipulácii s rádioaktívnymi materiálmi.
Výskumníci preto vyvinuli nový typ senzora, ktorý ponúka netoxickú a nerádioaktívnu alternatívu. Počas operácie rakoviny prsníka alebo tesne pred ňou by lekári mohli pacientke do nádoru aplikovať magnetickú stopovaciu tekutinu.
Na vyhľadanie a určenie, ktoré uzliny je potrebné chirurgicky odstrániť, by slúžil magnetický senzor s miniatúrnym diamantom na špičke. Diamanty totiž obsahujú tzv. farebné centrá s dusíkovými vakanciami, ktoré dokážu zachytiť magnetické polia.
Tieto centrá „umožňujú diamantu detegovať aj veľmi malé zmeny v magnetickom poli a dodávajú mu pritom jemne ružový odtieň,“ uviedol spoluautor štúdie a profesor fyziky na University of Warwick Gavin Morley. Výsledky výskumu boli publikované v časopise Physical Review Applied.
Podľa chirurga Stuarta Robertsona, ktorý sa špecializuje na operácie rakoviny prsníka v Anglicku, sa magnetické senzory už bežne používajú pri zisťovaní, či sa nádor rozšíril. Nový prístup by podľa neho mohol „ďalej zlepšiť využívanie magnetických technológií“.