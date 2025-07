Pandémia covidu podľa štúdie publikovanej v Nature Communications spôsobila, že zdravé mozgy dospelých ľudí zostarli v priemere o 5,5 mesiaca – a to aj u tých, ktorí vírus nikdy neprekonali. Výskum z Univerzity v Nottinghame analyzoval snímky takmer tisícky zdravých účastníkov a ide o prvé veľké pozorovanie zmien na mozgu, ktoré súvisia s pandémiou, no nie s infekciou samotnou.

Zistenia ukazujú, že stres, izolácia a spoločenské otrasy zanechali biologické stopy v mozgu naprieč celou populáciou. Najväčší vplyv bol viditeľný u starších dospelých, mužov a ľudí zo sociálne slabších pomerov. Výskumný tím vedený doktorom Ali-Rezom Mohammadi-Nejadom použil na analýzu umelú inteligenciu trénovanú na viac než 15-tisíc mozgových snímkach z databázy UK Biobank.

„Najviac ma prekvapilo, že aj ľudia, ktorí nikdy nemali covid, vykazovali známky zrýchleného starnutia mozgu,“ povedal Mohammadi-Nejad pre NBC News. „Pandémia sama osebe – od izolácie až po existenčnú neistotu – zrejme citeľne ovplyvnila naše mozgové zdravie.“ Výraznejší posun smerom k starobe zaznamenali vedci u mužov, ktorým mozog akoby zostarol o šesť mesiacov. U žien to bolo v priemere o 4,5 mesiaca. Sociálne znevýhodnené skupiny dokonca zaznamenali mozgové starnutie až o sedem mesiacov, kým lepšie zabezpečené vrstvy obyvateľstva „iba“ o štyri.

Zaujímavé je, že merateľný pokles kognitívnych schopností – teda znížená mentálna flexibilita či rýchlosť spracovania informácií – sa prejavil výhradne u ľudí, ktorí covid-19 naozaj prekonali. Hoci štrukturálne starnutie mozgu sa týkalo všetkých, kognitívne problémy sa viazali len na skutočnú infekciu. Ako poznamenala klinická neuropsychologička Dr. Jacqueline Becker z Icahn School of Medicine na Mount Sinai, kognitívny deficit sa ukázal len u infikovaných, čo naznačuje, že vírus SARS-CoV-2 zanecháva stopy hlbšieho rázu než len psychologického.

Vedúca autorka štúdie, profesorka Dorothee Auerová, v tejto súvislosti upozorňuje, že zdravie mozgu nie je formované len chorobami, ale aj každodenným prostredím, v ktorom žijeme. Otázka, či je toto zrýchlené starnutie mozgu zvrátiteľné, zatiaľ zostáva bez odpovede. Výskum pracoval len s dvoma časovými bodmi pre každého účastníka, a tak nevieme, či sa mozog časom dokáže vrátiť do pôvodného stavu. D. Auerová však dodáva, že spätná obnova je určite možná – a že je to povzbudivá predstava.

Mýtus normálnosti

Pandémia teda nezasiahla len pľúca, ale aj mozog. A to aj u tých, ktorí sa nenakazili. Zdanlivo neviditeľné dôsledky kolektívnej traumy sa dajú lepšie pochopiť aj cez prácu známeho kanadského lekára Gábora Matého, autora knihy Mýtus normálnosti. G. Maté opakovane upozorňuje, že choroby nevznikajú v izolácii – sú odpoveďou tela a mozgu na toxické prostredie. Podľa neho trauma nie je len to, čo sa nám stalo, ale to, čo sa v nás deje ako následok. Mozog tak môže zmeniť aj samota, chronický stres, či dlhodobé napätie.

Podľa Matého môže spoločnosť, ktorá systematicky ignoruje emocionálne potreby svojich členov, vytvárať podmienky na vznik chronických chorôb. V tomto svetle sa zrýchlené starnutie mozgu počas pandémie nezdá byť nečakaným šokom, ale prirodzeným dôsledkom narušenia ľudskej stability. G. Maté zdôrazňuje, že uzdravenie sa začína vtedy, keď si trauma prestane hrať na „normálnosť“ a ľudia ju začnú vedome spracúvať.

Pandémia rozumu: keď vírus neprišiel, nastúpil hoax

Pandémia si od každého niečo vzala. V tom najhoršom prípade život. U mnohých „len“ roky, ktoré mohli stráviť zmysluplne — namiesto toho prešli v izolácii, úzkosti či v chaose domáceho vyučovania. A ako ukazujú vyššie spomínané výskumy, mnohým zobrala aj niečo, čo nie je na prvý pohľad vidieť — kus mozgovej mladosti. No a potom je tu aj špecifická skupina, ktorej pandémia zrejme neubrala len čas, ale aj posledné zvyšky zdravého rozumu.

Tí sa síce nemuseli infikovať vírusom, ale zato celkom spoľahlivo konšpiráciami. Odborníkov považovali za agentov farmafiriem, vakcíny za biologické zbrane a rúška za symbol zotročenia. Ich mozgy možno nezaznamenali štrukturálne zmeny, ale zato sa evidentne odpojili od reality. A keď sa povie „zrýchlené starnutie mozgu“, v ich prípade by možno pasoval iný termín – zrýchlený úpadok kritického myslenia.