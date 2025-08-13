Poľská ekonomika zaznamenala v druhom kvartáli medziročný rast o 3,4 percenta, čo predstavuje mierne zrýchlenie v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška, keď hrubý domáci produkt vzrástol o 3,2 percenta, vyplýva z rýchleho odhadu štatistického úradu GUS.
Sezónne očistený HDP v stálych cenách sa v druhom štvrťroku zvýšil oproti predchádzajúcemu kvartálu o 0,8 percenta. V medziročnom porovnaní predstavoval rast 3,0 percenta.
Podľa analytika Kamila Pastora sa v ďalších štvrťrokoch očakáva rastúca dynamika investícií, ktorá by od štvrtého kvartálu mala dosiahnuť dvojciferné hodnoty, najmä v dôsledku čerpania eurofondov a oživenia súkromných investícií.