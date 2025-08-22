Slovensko by podľa pätiny obyvateľov malo vystúpiť z Európskej únie, za zotrvanie je 69 percent Slovákov, ukázal prieskum agentúry Focus pre portál 360tka.sk medzi 1 032 respondentmi.
Prieskum sa venoval aj otázke členstva Slovenska v NATO, pričom podľa 24 percent respondentov by krajina mala vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie, opak si myslí 65 percent Slovákov.
Prieskum odhalil veľké rozdiely v odpovediach voličov jednotlivých strán. Voliči opozície sú jednoznačne prozápadní. U časti podporovateľov vládnej koalície možno sledovať vysokú podporu odchodu z EÚ.
Výsledky ukázali, že vystúpenie z EÚ si želajú najmä voliči Slovenskej národnej strany (69 percent) a Republiky (51 percent). Z voličov opozičných strán je za vystúpenie z európskych štruktúr iba päť percent, pričom 92 percent je za zotrvanie.
Proti členstvu v NATO sú opäť najmä voliči Slovenskej národnej strany (76 percent) a Republiky (59 percent). Voliči opozície sú za zotrvanie Slovenska v Aliancii – členstvo podporuje 91 percent z nich, pričom za vystúpenie je iba šesť percent ľudí.