Manažéri sa pri prijímaní zamestnancov často riadia jednoduchým pravidlom – získať tých najlepších ľudí za čo najmenej peňazí. Takýto spôsob myslenia ale podľa organizačného psychológa Adama Granta uprednostňuje krátkodobé výhody pred dlhodobými ziskami, čo by sa firmám mohlo neskôr vypomstiť.

Expert pre magazín Fortune vysvetlil, že je v záujme zamestnávateľov platiť zamestnancom viac, pretože si vďaka tomu vybudujú spokojnejšiu a stabilnejšiu pracovnú silu. „Ak sa na to pozrieme z dlhodobejšieho hľadiska, zvýšenie platov a najmä veľkorysé odmeňovanie sú investíciou do motivácie a udržania zamestnancov,“ dodal.

Podľa A. Granta by podniky nemali podhodnocovať mzdy len preto, že pracovníci majú v súčasnosti k dispozícii menej atraktívnych alternatív. „Keď sa firmy rozhodnú zaplatiť hornú hranicu, zamestnanci im to oplatia najmä lojalitou, pretože pochopia, že inde by podobný plat dostali len ťažko,“ zdôraznil psychológ s tým, že slušné platy sú spôsobom, ako dať zamestnancom najavo, že si firma váži ich prácu a považuje ich za hodnotnú investíciu.