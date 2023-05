Spoločnosť Eurowind Energy, s. r. o., plánuje vybudovať v Želiezovciach novú fotovoltickú elektráreň (FVE) Veľký dvor. Vzniknúť by mala na území bývalej veľkofarmy chovu ošípaných. Vyplýva to z projektu, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Cieľom projektu FVE Veľký dvor je zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a v súlade s Integrovaným národným klimatickým a energetickým plánom z roku 2019, zdôvodnil investor svoj zámer. Realizácia projektu prispeje k splneniu záväzkov SR a EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Slovensko sa ku klimatickej neutralite prihlásilo v júni 2019.

Umiestnením FVE Veľký dvor do plánovanej lokality nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, stavba elektrárne nebude pôsobiť ako bariéra pre pohyb a migráciu živočíchov a nedôjde ani k zásahu do jestvujúcich biotopov. Stavba bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obývaných častí mesta a k predmetnej činnosti nie je potrebný výrub drevín.

Odhad výstavby

Termín začatia stavebných a montážnych prác investor odhadol na prvý kvartál budúceho roka, výstavba by mala byť ukončená v poslednom štvrťroku budúceho roka. Prevádzka by sa mala začať v štvrťroku štvrťroku 2025. Jej trvanie závisí od životnosti samotnej technológie a jej vývoja, čo je zhruba 25 rokov. Predpokladané investičné náklady osem miliónov eur plánuje investor zabezpečiť z vlastných zdrojov v kombinácii s bankovým úverom.

V prípade realizácie stavby má investor pripravené dva varianty. V obidvoch prípadoch by zastavaná plocha dosiahla 122-tisíc štvorcových metrov. V prvom variante s fixnou nosnou konštrukciou s orientáciou sever – juh by ročná výroba predstavovala takmer 10-tisíc megawatthodín, v druhom variante s otáčacou nosnou konštrukciou s orientáciou východ – západ 12-tisíc megawatthodín.

"Ročný výkon a celková ročná výroba by bola v druhom variante vyššie o zhruba 22,68 percenta. Je to dané tým, že horizontálne jednoosové sledovače zvyšujú výkon fotovoltických elektrární až o 30 percent a umožňujú dlhšiu dennú prevádzku panelov natáčaním sa a sledovaním slnka počas celého dňa," uviedol investor.