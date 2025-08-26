Na niekoľko dní sa prerušili dodávky ruskej ropy do Maďarska a Slovenska v dôsledku ukrajinských útokov na ropovod Družba. To vyvolalo ostrú slovnú prestrelku medzi Kyjevom, Budapešťou a Bratislavou.

Ukrajinský prezident naznačil, že útoky na ropovod môžu súvisieť s maďarským vetom blokujúcim začatie prístupových rokovaní Ukrajiny do Európskej únie. „Vždy sme podporovali priateľstvo medzi Ukrajinou a Maďarskom. A teraz existencia tohto priateľstva závisí od postoja Maďarska,“ odpovedal Volodymyr Zelenský na otázku, či útoky na ropovod Družba majú byť pákou na Viktora Orbána, aby zrušil svoje veto. Informuje o tom portál Euronews.

Keďže názov ropovodu znamená v preklade priateľstvo, Budapešť V. Zelenského vyhlásenie interpretovala ako priamu hrozbu pre jej ropné dodávky. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó reagoval na sociálnej sieti X s tým, že vláda kategoricky odmieta to, čo označil za zastrašovanie zo strany ukrajinského prezidenta; útoky na ruské ropovody považuje za útok na maďarskú suverenitu.

Keďže názov ropovodu znamená v preklade priateľstvo, Budapešť V. Zelenského vyhlásenie interpretovala ako priamu hrozbu pre jej ropné dodávky. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó reagoval na sociálnej sieti X s tým, že vláda kategoricky odmieta to, čo označil za zastrašovanie zo strany ukrajinského prezidenta; útoky na ruské ropovody považuje za útok na maďarskú suverenitu.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha Szijjártóvu reakciu odmietol. „Odpoviem maďarským spôsobom. Nemusíte hovoriť ukrajinskému prezidentovi, čo má robiť alebo hovoriť a kedy. Je prezidentom Ukrajiny, nie Maďarska. Energetická bezpečnosť Maďarska je vo vašich rukách. Diverzifikujte a staňte sa nezávislými od Ruska, ako zvyšok Európy,“ uviedol.

Do sporu sa zapojilo aj Slovensko. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že zachovanie dovozu ruskej ropy je v národnom záujme jeho krajiny a útoky Ukrajiny na ropovod Družba môžu prerušiť aj dodávky palív samotnému Kyjevu. Zdôraznil, že 10 percent ukrajinských dodávok nafty prechádza cez Slovensko, prevažne z ruskej ropy spracovanej na jeho území.

Minulý týždeň zároveň Maďarsko varovalo Ukrajinu, že môže prísť aj k prerušeniu dodávok elektriny z Maďarska, odkiaľ Ukrajina importuje 40 percent spotreby.

