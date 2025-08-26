Na niekoľko dní sa prerušili dodávky ruskej ropy do Maďarska a Slovenska v dôsledku ukrajinských útokov na ropovod Družba. To vyvolalo ostrú slovnú prestrelku medzi Kyjevom, Budapešťou a Bratislavou.
Ukrajinský prezident naznačil, že útoky na ropovod môžu súvisieť s maďarským vetom blokujúcim začatie prístupových rokovaní Ukrajiny do Európskej únie. „Vždy sme podporovali priateľstvo medzi Ukrajinou a Maďarskom. A teraz existencia tohto priateľstva závisí od postoja Maďarska,“ odpovedal Volodymyr Zelenský na otázku, či útoky na ropovod Družba majú byť pákou na Viktora Orbána, aby zrušil svoje veto. Informuje o tom portál Euronews.
Keďže názov ropovodu znamená v preklade priateľstvo, Budapešť V. Zelenského vyhlásenie interpretovala ako priamu hrozbu pre jej ropné dodávky. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó reagoval na sociálnej sieti X s tým, že vláda kategoricky odmieta to, čo označil za zastrašovanie zo strany ukrajinského prezidenta; útoky na ruské ropovody považuje za útok na maďarskú suverenitu.
Orbánova mocenská základňa sa rozpadá. Ambiciózny projekt v Debrecíne mu ukazuje chrbát
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha Szijjártóvu reakciu odmietol. „Odpoviem maďarským spôsobom. Nemusíte hovoriť ukrajinskému prezidentovi, čo má robiť alebo hovoriť a kedy. Je prezidentom Ukrajiny, nie Maďarska. Energetická bezpečnosť Maďarska je vo vašich rukách. Diverzifikujte a staňte sa nezávislými od Ruska, ako zvyšok Európy,“ uviedol.
Do sporu sa zapojilo aj Slovensko. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že zachovanie dovozu ruskej ropy je v národnom záujme jeho krajiny a útoky Ukrajiny na ropovod Družba môžu prerušiť aj dodávky palív samotnému Kyjevu. Zdôraznil, že 10 percent ukrajinských dodávok nafty prechádza cez Slovensko, prevažne z ruskej ropy spracovanej na jeho území.
Minulý týždeň zároveň Maďarsko varovalo Ukrajinu, že môže prísť aj k prerušeniu dodávok elektriny z Maďarska, odkiaľ Ukrajina importuje 40 percent spotreby.