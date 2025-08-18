Ukrajinská armáda potvrdila útok na čerpaciu stanicu Nikoľskoje v Tambovskej oblasti. Zásah spôsobil požiar a úplné zastavenie dodávok ropy ropovodom Družba aj na Slovensko. Podľa Kyjeva zariadenie zásobovalo ruské jednotky na Ukrajine.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó označil útok za neprijateľný a ohrozujúci energetickú bezpečnosť Maďarska. Ukrajinský minister Andrij Sybiha odkázal, že sťažnosti patria Moskve, ktorá vojnu rozpútala.
Slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková potvrdila, že dodávky ropy sú pozastavené. Podľa nej ide už o druhé poškodenie infraštruktúry Družby v Rusku za posledný týždeň. Očakáva, že ruská strana poruchu odstráni v najbližších dňoch a ubezpečila, že zásobovanie Slovenska ani regiónu ohrozené nie je.