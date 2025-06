Útlm bytovej výstavby vrcholí, výhľad je pre ponuku na trhu priaznivejší. Negatívny trend výstavby bytov nie je sezónnym výkyvom, ale skôr odrazom štrukturálno-ekonomických výziev, ktoré ovplyvňovali developerov a investorov, uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček k údajom o výstavbe bytov v prvom štvrťroku.

Súčasná situácia reflektuje nielen pokles tempa výstavby, ale aj zníženú dynamiku v sektore a „vyčkávanie na lepšie časy“. „Výhľad je z nášho pohľadu z viacerých dôvodov pozitívnejší. Znižovanie úrokových sadzieb ECB, ktoré znižuje úroky na hypotékach aj refinančné náklady developerov, budú zvyšovať utlmenú výstavbu. Motívom je tiež pokračujúci silný rast cien nehnuteľností, ako aj zlepšenie administratívnych podmienok plynúcich z nového stavebného zákona,“ spresnil.

Pozitívom je aj štátna podpora nájomného bývania, ktorá má potenciál zabezpečiť vyššiu výstavbu bytov v segmente. Už počas tretieho štvrťroka by faktory mohli vrátiť medziročné štatistiky do pozitívnych čísel. V horizonte jedného až dvoch rokov by ponuka mala postupne začať tlmiť aj cenovú dynamiku rastu nehnuteľností.