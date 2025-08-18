Predstavitelia samosprávnych krajov upozorňujú, že počet regiónov neurčuje výšku verejných výdavkov. Je potrebná koncepčná reforma, odstránenie duplicít medzi štátom a územnou samosprávou, posilnenie finančnej autonómie a väčšie kompetencie pre priamo volených zástupcov namiesto politicky nominovaných prednostov.
Upozorňujú, že redukcia vyšších územných celkov by vzdialila rozhodovacie centrá od občanov, oslabila regionálnu identitu a zhoršila dostupnosť služieb. Argumentujú skúsenosťami zo zahraničia, kde podobné zmeny nepriniesli významné úspory, ale poškodili funkčné štruktúry.
Predseda SK8 zdôrazňuje, že reálne úspory možno dosiahnuť skôr zoštíhlením štátneho aparátu, zrušením okresných úradov a presunom ich kompetencií na kraje, ktoré hospodária efektívnejšie. Kritika smeruje aj k spôsobu, akým bol návrh predložený: bez odbornej diskusie s regionálnou úrovňou, napriek existencii poradných orgánov vlády.