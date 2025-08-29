Spojené štáty v piatok (29. 8.) po zhruba sto rokoch ukončili colnú výnimku pre balíky z cudziny, ktorá sa doteraz vzťahovala na zásielky v hodnote do 800 dolárov. Clo sa tak teraz vzťahuje na všetky balíky zo zahraničia, bez ohľadu na ich hodnotu, krajinu pôvodu či spôsob dopravy, napísala agentúra Reuters. Takmer tri desiatky krajín, vrátane Austrálie, Nemecka či Japonska, kvôli tomu už skôr pozastavili odosielanie balíkov do USA.
Koniec bezcolného režimu podľa niektorých analytikov zvýši náklady a naruší modely dodávateľských reťazcov malých obchodov a internetových spoločností využívajúcich webové trhoviská, čo bude mať dopad aj na zákazníkov. Poradca Bieleho domu Peter Navarro uviedol, že postup vlády prezidenta Donalda Trumpa obmedzí tok narkotík, čím uchráni životy tisícov Američanov a prinesie do štátnej pokladnice až desať miliárd dolárov ročne vo vyšších colných príjmoch.
Bezcolná výnimka platila od roku 1938, keď sa vzťahovala na dovoz darčekov v cene do piatich dolárov. V roku 2015 sa hodnota bezcolných zásielok zvýšila na 800 dolárov z predchádzajúcich 200 dolárov, čo malo podporiť rast malých podnikov na internetových trhoviskách, poznamenala agentúra Reuters. Vysoký predstaviteľ americkej administratívy dodal, že zmena je trvalá a akékoľvek snahy o obnovu výnimiek pre dôveryhodných obchodných partnerov sú „odsúdené na neúspech". Výnimku majú len dary prijaté v dobrej viere na súkromné účely v hodnote nižšej ako 100 dolárov.
Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP) odhaduje, že počet balíkov uplatňujúcich výnimku sa od roku 2015 zvýšil desaťnásobne na 1,36 miliardy kusov vo fiškálnom roku 2024, čo zodpovedá zhruba štyrom miliónom zásielok denne. Po tom, ako bola v máji zrušená bezcolná preprava balíkov s nízkou hodnotou z Číny, klesol počet takýchto zásielok do USA na jeden milión denne. Pre zásielky z pevninskej Číny a Hongkongu sa oslobodenie od cla skončilo už 2. mája.
Viac ako 90 percent malých balíkov prepravujú expresní doručovatelia, ako FedEx alebo UPS, uviedla vláda. Tu sa neočakávajú žiadne problémy s prepravou. Biely dom ale kritizoval zahraničné poštové spoločnosti, ktoré kvôli novému nariadeniu obmedzili prepravu do USA. Poštové spoločnosti tvrdia, že lehota na zavedenie opatrení je krátka a nie je jasné, ako budú clá vyberané.
Balíky vstupujúce do USA musia teraz obsahovať colné vyhlásenie s podrobným opisom obsahu, jeho hodnoty a tiež informáciami o krajine pôvodu tovaru, teda nielen miesta, odkiaľ bol tovar odoslaný, ale aj miesta, kde bol vyrobený. USA tak chcú predísť tomu, že výrobcovia budú posielať tovar z krajín, kde je clo nižšie. Dovozca musí zaplatiť clo z hodnoty zásielky. Colná sadzba zodpovedá tej, ktorú USA pridelili danej krajine pôvodu v rámci širšej obchodnej vojny vedenej Trumpom. Počas prvých šiestich mesiacov platnosti možno ešte zaplatiť paušálne clo v rozmedzí 80 až 200 dolárov za položku, v závislosti od platnej colnej sadzby pre danú krajinu. V prípade balíčkov z Európskej únie je tento poplatok 80 dolárov.